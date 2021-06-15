banner462
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu

15 Haziran 2021 Salı 21:36

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 15 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 21 milyon 691 bin 767, ikinci doz 13 milyon 918 bin 901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
CovidKoronovirüsKarantina
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına...
Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat arttırıyor Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat arttırıyor
KOTO’dan ‘aşı programı’na tam destek KOTO’dan ‘aşı programı’na tam destek
Çocuklarda Orta Kulak İltihabına Dikkat! Çocuklarda Orta Kulak İltihabına Dikkat!
Deniz Kuvvetleri müsilajın donanmadaki gemilere olası etkilerini belirlemek için teknik heyet oluşturdu Deniz Kuvvetleri müsilajın donanmadaki gemilere...
Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında araba hediye edilecek Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına...
Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

Haberi Oku