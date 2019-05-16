Kronik Hastalar Nasıl Oruç Tutabilir?

Kalp, tiroid ve şeker gibi kronik hastalığı olan ve oruç tutanların Ramazan boyunca, yeme ve uyku düzenlerini ilaçlarına göre ayarlaması gerekiyor. Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Söğütözü Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Muhsin Cem Keskin, sahur ve iftarda ilaç alanlara çok önemli uyarılarda bulundu.

Ramazan ayı boyunca yaşam şeklimiz, özellikle beslenme ve uyku düzenimiz önemli ölçüde değişiyor. Oruç ibadetini aksatmayan ancak kronik hastalıklara bağlı olarak sürekli ilaç kullanması gereken kişilerin ilaç saatlerini değiştirirken mutlaka doktorlarına danışması gerekiyor. Özellikle kalp, şeker, hipertansiyon, astım, tiroid, romatizma, kanser, epilepsi gibi hastalıkları olan kişilerin ilaçlarını aksatmadan almaları hayati önem taşıyor. Bu durumda, öncelikle doktorunuz sağlığınızın oruç tutmaya müsait olmadığını söylüyorsa önerisini mutlaka dikkate almalısınız. Doktorunuz oruç tutmanıza izin veriyorsa, ilaç saatlerini onun önerisiyle planlamalı ayrıca dengeli ve ölçülü beslenip yeterli sıvı almaya da özen göstermelisiniz. Ayrıca ramazan sonrası mutlaka doktorunuzun kontrolünden geçmelisiniz.

AÇ-TOK AYARLAMASINI NASIL YAPACAKSINIZ?

Ramazan ayında ilaç alırken açlık ve tokluk tanımına çok dikkat edilmelidir. Aç olarak alınması gereken ilaçlar, yemek yemeden en az 30 dakika önce veya yemekten en az iki saat sonra alınmalıdır. Örneğin, akşam aç olarak alınması gereken ilacınız varsa orucunuzu bir yudum su, zeytin ya da hurma ile açtıktan sonra ilacınızı içmeli ve yemeğinizi yarım saat sonra yemelisiniz. İftarı yarım saat beklemekte zorlanıyorsanız yemekten iki saat sonra da ilacınızı içebilirsiniz. Eğer sabah aç karna almanız gereken ilacınız varsa sahura kalkınca hemen alıp en az yarım saat bekledikten sonra sahur yapmalısınız.

ŞEKER HASTALARI BUNLARA DİKKAT!

Tip 1 diyabetliler,

Tekrarlayan şeker düşmesi yaşayanlar ve şekerinin düştüğünün farkına varamayanlar,

Son aylarda şeker düşüklüğü veya yüksekliği komasına girenler,

İnsülin ve sülfonilüre grubu ilaç kullanıp yalnız yaşayanlar,

Şeker hastalığının yanında kronik başka hastalıkları bulunan yaşlı hastaların oruç tutmalarını tavsiye etmiyoruz. Bu grupların dışında bulunan şeker hastaları mutlaka doktorlarıyla görüşmeli ve oruç için ilaç ve beslenme planı yapmalıdırlar.

Hastaların kan şekeri düzeyleri 70 mg/dl altına düşünce veya 300 mg/dl üzerine çıktığında oruçlarını bozmaları gerektiği doktor tarafından anlatılmalıdır.

KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Son altı ay içinde kalp krizi geçiren ya da kalp damarlarına stent takılan, balon yapılan ve by-pass ameliyatı olanlar oruç tutmaktan kaçınmalıdır.

İleri derecede kalp yetmezliği olanlar, kalp damar hastalığına bağlı göğüs ağrısı, nefes darlığı süren hastalar, ciddi kalp ritim bozukluğu olan hastalar oruç tutmamalıdır.

Hipertansiyonu olan ve kan basıncını kontrol altında tutan, tek veya iki ilaç alan hastalar, ilaçlarını her gün aynı saatte almak şartıyla oruç tutabilirler.

Aspirin dışında kan sulandırıcı kullanan hastaların (kumadin ve benzeri), ilaçlarını düzenli kullanmaları gereklidir, aksi takdirde pıhtı oluşması ve inme riskiyle karşılaşabilirler.



TİROİD İLAÇLARI İFTARDA MI, SAHURDA MI İÇİLİR?

Tiroid bezi hastalıklarından hipotiroidi (tiroid tembelliği) için kullanılan ilaçlar aç olarak alınmalıdır. Sahura kalkınca ilaç hemen alınıp en az yarım saat bekledikten sonra yemek yenmelidir.

Hipertiroidi (tiroidin hızlı çalışması) için kullanılan ilaçlar ise sabah-akşam dozları şeklinde, iftar ve sahurda yemekle beraber alınabilir.