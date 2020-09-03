Meme kanserinde genetik test önemli

Meme kanserinde genetik testlerin son derece önemli olduğunu ve özellikle genç hastalarda

kanser tanısı konar konulmaz gerekli tetkikin yapılıp yapılmadığının ve ihtiyaç olup

olmadığının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Medikal

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal,



“Bu tetkiklerin sonucunda hastaların hem meme

hem yumurtalıkla ilgili sonradan kanser geliştirme ihtimallerini hesaplamak ve koruyucu

cerrahi ameliyatlar için plan yapmak mümkün olabiliyor. Ayrıca bu tetkikin sonuçları

hastanın yakın akrabalarındaki kanser riskini öngörmek için de yol gösterici bir role

sahiptir” açıklamasında bulundu.

Genetik tetkikin basit bir kan testi olmadığını vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu tetkikin sonucunda gelen bilgilerin hastayla

uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu değerlendirmeleri yaparken

hastanın kendisinin kanser öyküsü kadar ailevi kanser öyküsü de büyük önem taşımaktadır ve

bu değerlendirmeyi yapacak uzmanlık alanındaki doktor sayısı ABD’de dahi az olduğu için bu

tetkikler çok yaygınlaşmamış durumda. Amerika Birleşik Devletleri’nde dahi pek çok kadının

doktorları bu konuyu gündeme getirmediği için genetik tetkik yaptırmadığı bilinmektedir.

Eskiden meme kanseri hastalarında yalnızca BRCA genine bakılırken, şimdi daha geniş bir

panele bakılması, 20’den fazla gen üzerinden hastanın tekrar kanser geliştirmeye olan

yatkınlığının gözden geçirilmesi önerilmektedir” dedi.

Birden fazla görülen kanserlerde genetik test değerlendirilmeli

Genetik testler ile hastaların hem meme hem yumurtalıkla ilgili sonradan kanser geliştirme

ihtimallerini hesaplamanın ve koruyucu cerrahi ameliyatlar için plan yapmanın mümkün

olduğunu söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Yalnızca genç yaşta

kanser görülmesi değil, birden fazla kanser hastalığı olan bireyler, hem meme hem

yumurtalık kanseri olan bireyler, yakın akrabalarda genç yaşlarda aynı kanser türünün ortaya

çıktığı bireyler, ailenin birkaç neslinde kanser görülen bireyler, nadir görülen tümörler geç

yaşta görülmüş olsa da yine de bu tetkikler için uygun olup olmadığı kararını vermek de göz

önünde bulundurulması gereken bireysel özellikler olarak öne çıkmaktadır” dedi.

Genetik testler kanserin hangi yaş aralığında ortaya çıkabileceğine ilişkin bilgi veriyor

Meme kanserlerinin yüzde 5 ile 10 arasındaki kısmın kalıtsal nedenlere bağlı olduğunu

hatırlatan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bakılan genlerin kısa isimleri APC, EPCAM, MLH1, MSH2,

MSH6, PMS2, PTEN, TP53, CHEK2, ATM, BRCA (PALB2). Ancak yalnızca bu genlerle kısıtlı

olmayan bir tetkiktir. Bu tetkik sonuçları genel olarak hangi kanserin hangi sıklıkla ortaya

çıkabileceği, hangi yaş aralığında riskin en yüksek olduğu gibi bilgiler vermekte. Buna yönelikolarak da koruyucu cerrahi ameliyatlar ve takip tetkikleri konusunda kararlar

verilebilmektedir. Meme alınması bu risk değerlerinin hasta ve hekim tarafından beraber

gözden geçirilmesiyle karar verilebilecek bir durumdur. Matematiksel bir formül değildir.

Bireyselleştirilmiş bir karar olmalıdır” diye konuştu.

Prostat, pankreas, mide ve böbrek kanserlerinde de genetik testler yapılabiliyor

Genetik testlerin yalnızca meme kanseri değil, ayrıca kalın bağırsak kanseri, prostat kanseri,

pankreas kanseri, mide kanseri, melanom, böbrek kanseri, endometrium kanseri gibi farklı

kanserleri ya da birkaç kanserin bir arada görülebildiği kanser sendromlarını açığa çıkarmada

da faydalı olabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bazen bu raporda bazı genetik

değişiklikler olduğu fakat bunun henüz kanser oluşumuyla olan ilgisinin ispatlanamadığı

sonuçlar çıkabilir. Bu durumlardaki hastaların zaman içinde bu bilgilerin olgunlaşması

süresince izlenmeleri ve eğer bu genetik değişikliklerin de önemi olduğu ortaya çıkarılırsa bu

hastalara ulaşarak alacakları önlemler konusunda bilgi verilmesi düşünülerek bu önemi