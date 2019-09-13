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Mevsim yiyecekleri ve faydaları

Her mevsimin kendine ait özel meyve ve sebzeleri mevcut.

Mevsim yiyecekleri ve faydaları

13 Eylül 2019 Cuma 14:20

Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin daha doğal ve sağlıklı olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Mevsiminde tüketilen yiyecekler katkı maddesine ihtiyaç duymadığı için en doğal seçenektir” dedi. Özdemir, Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki mevsim besinlerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

 

Eylül: Üzüm ve Fındık

Üzüm tüketimi bir su bardağını geçmemeli

Üzümün hem kan şekerinin dengelenmesinde aktif bir rol oynadığını hem de harika bir potasyum deposu olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Aynı zamanda bağışıklık sistemi açısından da üzüm oldukça önemli. Kabuğundaki resveratrol maddesi ile kansere karşı koruyucudur. Üzüm yüksek glisemik indekse sahip olmasından dolayı kan şekerinizi hızlı yükseltebilir. Bu yüzden özellikle insülin direnci ve diyabet hastalarında tüketimine dikkat edilmeli. Üzüm tüketimi insülin direnci olanlarda 1 çay bardağı, normal bireyler için 1 su bardağı ideal porsiyondur” açıklamasında bulundu.

Kilo problemi yaşayanlar fındık tüketimine dikkat etmeli

Fındığın muhteşem bir kaliteli yağ kaynağı olduğunu ve tok tutmasının yanı sıra folik asit, E ve K vitaminleri bakımından yüksek olması sebebiyle bağışıklık sistemi güçlendirdiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Fındık içeriğindeki kaliteli yağ asitleri açısından zengin de olsa kalori olarak yüksek bir besin olması sebebiyle yüksek tüketim miktarlarında yağlanmanıza sebep olacaktır. Özellikle kilo problemi yaşayanların dikkat etmesi geren bir besindir. 1 avuç içi büyüklüğündeki çiğ fındık doğru tüketim porsiyonudur” önerisinde bulundu.

Ekim: Turp ve Havuç

Salatalara mutlaka turp ekleyin

Turp tüketiminin özellikle erkeklerde prostat kanserine karşı koruyucu olduğunu hatırlatan Özdemir, “Bununla birlikte demir ve folik asit bakımından oldukça zengin olan turp hastalıklara karşı harika bir kalkan olarak salatalarda muhakkak olması geren bir besindir. Gastrit veya reflü hastaları ile böbrek taşı olan hastalar, daha düşük porsiyonlarda tüketmeli. 1 küçük boy turp ideal porsiyondur” şeklinde konuştu.

Havucu çiğ tüketin

Bakır ve potasyum olarak oldukça önemli bir kaynak olan havucun kalori olarak düşük olması sebebiyle sıkça tüketilen bir sebze olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Özellikle çiğ olarak tüketilmesi geren havuç pişirildiğinde şeker içeriği yükseleceğinden özellikle diyabet hastaları açısından dikkat edilmeli. 1 orta boy havuç ideal porsiyondur” dedi.

Kasım: Pazı ve Ispanak

Kabızlık sorunlarına karşı pazı

A ve C vitamini bakımından oldukça yüksek olan pazının göz ve bağışıklık sağğı açısından oldukça önemli olduğunu belirten Ulaş Özdemir, “İçeriğindeki yüksek lif sayesinde bağırsak hastalıkları ve kabızlık gibi problemlerin de önüne geçecektir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar pazıyı daha dikkatli tüketmeli, 8 yemek kaşığı pazı veya 3 pazı dolması ideal porsiyondur” önerisinde bulundu.

Alzheimera karşı ıspanak

Lif, antioksidan ve B6 vitamini açısından yüksek olan ıspanağın az pişirildiği veya çiğ tüketildiği zaman bu vitaminleri daha iyi muhafaza ettiğini söyleyen Özdemir, “Ispanağı az pişirip salata olarak tüketirseniz etkisi artacağı için kalp ve Alzheimer gibi hastalıklara karşı da oldukça koruyucu olacaktır. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar daha dikkatli tüketmeli. Ispanağın doğru porsiyonu 10 yemek kaşığı veya 2 avuç kadar bebek ıspanaktır” dedi.

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