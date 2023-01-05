Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap

Mide botoksu, obezite tedavisinde başarıyla uygulanan endoskopik ve kısa süren bir işlemdir. Mide botoksu yöntemini ise uygun hastalara uygulamak önemli. Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Erenoğlu mide botoksu ile ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.