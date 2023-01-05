Mide botoksu ile ilgili 5 soru 5 cevap

- Mide botoksu nasıl bir yöntemdir?
Mide botoksu, endoskopik olarak midenin belli bölgelerine botulinium toksini enjekte edilmesine dayanan bir tedavidir.
- İşlem ne kadar sürer?
İşlem süresi yaklaşık 20-30 dakikadır.
- Mide botoksuyla ne kadar kilo verilir?
Botoks tedavisi ile vücut ağırlığının ortalama yüzde 10-20’si verilebilir.
- Mide botoksu kimlere uygulanır?
Vücut kitle indeksi 27 ve üzerinde olan kişilere uygulanır.
- Mide botoksunun yan etkileri var mıdır?
Mide botoksu yan etkisi az bir endoskopik tedavi yöntemidir. Tamamen derin sedasyon altında uygulanan ağrısız bir işlemdir.