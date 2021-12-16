Ofis Çalışanlarına 20 Beslenme Önerisi

Gün boyu masa başında çalışmaya bağlı olarak yetersiz fiziksel aktivite, yoğun iş temposu ve stresli yaşam tarzı ofis çalışanlarında sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca modern yaşamın beraberinde getirdiği zamanla yarışın, ulaşımı kolay paketli gıdaların, hızlı pişirilen ve tüketilebilen besinlerin ve bunların yanında bol kalorili içeceklerin de ofis çalışanlarının hayatında olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Kendi bünyesinde çalışanlara catering hizmeti veren kuruluşlarda iyi planlanmamış ve kalori içeriği fazla olan menülerin tüketilmesi, hem sağlık sorunları oluşmasına yol açar, hem de iş performansını olumsuz etkileyebilir. Bunlarla birlikte ofis çalışanlarında en çok obezite, insülin direnci-diyabet, kolesterol yüksekliği, bel çevresinde yağlanma, hipertansiyon, kas iskelet sistemi hastalıkları, D Vitamini başta olmak üzere diğer vitamin ve mineral eksiklikleri de görülebilir” açıklamasında bulundu.