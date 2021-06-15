banner462
SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde Kovid-19 aşı uygulamasına başlandı.

Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

15 Haziran 2021 Salı 21:45

 Bu kapsamda, Sincan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) iş makinesi tasarımı, montajı ve üretimi yapılan fabrikadaki işçilerin bir kısmı mobil ekipler tarafından aşılandı.

Sincan İlçe Sağlık Müdürü Doktor İbrahim Ünlü, burada yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla başladıkları mobil aşı uygulamasına bölgelerindeki tüm işçiler aşılanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

Sincan'da 4 OSB bulunduğunu ve yaklaşık 60 bin çalışanı aşılamayı planladıklarını aktaran Ünlü, uygulama kapsamında işçilerin randevusuz aşı olabileceğini, önceden alınmış randevusu bulunanların da herhangi bir işleme gerek olmaksızın mobil aşı uygulama noktalarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Ünlü, aşılamayı üç ekiple sürdürdüklerini kaydetti.
Aşı yaptıran işçiler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yöneticilerine ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
CovidKoronovirüsKarantina
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 35 milyon 611 bin 668'e oldu Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı...
Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat arttırıyor Sigara, mesane kanseri riskini 6 kat arttırıyor
KOTO’dan ‘aşı programı’na tam destek KOTO’dan ‘aşı programı’na tam destek
Çocuklarda Orta Kulak İltihabına Dikkat! Çocuklarda Orta Kulak İltihabına Dikkat!
Deniz Kuvvetleri müsilajın donanmadaki gemilere olası etkilerini belirlemek için teknik heyet oluşturdu Deniz Kuvvetleri müsilajın donanmadaki gemilere...
Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında araba hediye edilecek Moskova'da Kovid-19'a karşı yapılan aşı kampanyasında...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı...
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı,...

Haberi Oku