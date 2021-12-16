SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel Hastaneler, SUT Fiyatlarına Acil Güncelleme Bekliyor

KOTO’nun düzenlediği Özel Hastaneler İstişare Toplantısı’nda bir araya gelen sektör temsilcileri, kurda yaşanan artışlar nedeniyle Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının ekonominin çok gerisinde kaldığını ifade ederek, “Acilen güncelleme bekliyoruz. Aksi halde özel sağlık hizmetleri durma noktasına gelecek” görüşünde birleşti

Özel Hastaneler, SUT Fiyatlarına Acil Güncelleme Bekliyor

16 Aralık 2021 Perşembe 13:43

Kocaeli Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi (Sağlık Grubu) bünyesinde faaliyet gösteren Özel Hastaneler, son günlerde sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve ortak akılla yeni bir yol haritası oluşturmak adına toplantıda bir araya geldi. KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar da katılarak, sektörün görüş ve önerilerini dinledi. 

YOĞUN KATILIM 

Medar Gölcük Hastanesi, Medar Gebze Hastanesi, Özel Kocaeli Akademi Hastanesi, Acıbadem Kocaeli Hastanesi, Merkez Sağlık Grubu, Gebze Yüzyıl Hastanesi, Gebze Medikal Park Hastanesi, Özel VM Medikal Park Kocaeli Hastanesi, Özel Konak Hastanesi, Özel Hospital Park Darıca Hastanesi, Özel Atakent Cihan Hastanesi, Özel İlgi Çocuk Hastanesi, Anadolu Sağlık Merkezi, Özel Konak Hastanesi ve Özel Körfez Marmara Hastanesi’nden üst düzey yetkililerin yer aldığı toplantı KOTO Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in konuşmasıyla başladı. 

GEZER: SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ 

Başkan Yardımcısı Gezer, KOTO olarak sektörle yakın temas halinde olduklarını ve sorunların çözümü için gerek ilimiz gerekse bakanlıklar nezdinde çalışmaların başlatıldığını ifade ederek, “Rakamlarla Kocaeli verilerine göre, 2020 itibariyle ilimizde toplam 18 özel hastane bulunmaktadır. Özel hastanelere ait yatak sayısı bin 555 adettir. 2020 içinde 102 bin 646 hasta bu hastanelerde yatmış ve 80 bin 4 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Sektörümüzün önemli sorunlar yaşadığı gerçektir. KOTO olarak çözümü için sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi. 

PEHLEVAN: ÖZEL HASTANELERİMİZİN YANINDAYIZ 

İl Sağlık Müdürü Pehlevan da özellikle pandemiyle mücadelede ilimizdeki özel hastanelerin üstün çaba sarf ettiğini belirterek, “Kocaeli’de sağlık hizmetlerinin sunulması ve kalitesinin yükseltilmesinde özel sektörünün inanılmaz payı var. Özellikle pandemi sürecinde başarılı olduysak özel hastanelerin büyük katkısıyla bu gerçekleşti. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Zaman zaman sıkıntılar olmakla birlikte, özel sektörle el ele vererek çözüm arayışında oluyoruz. KOTO’ya her iki tarafı da bir araya getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni yapmak için, iyi niyetle buradayız” dedi. 

NACAR: BİRLİKTE ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUZ   

Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nurettin Nacar, “Yaşanan sorunların kesintilerden kaynaklandığının farkındayız. Bu sorunların, kesinti nedenlerinin ortandan kaldırılarak, birlikte çözüleceğine inanıyoruz. Bunun için buradayız. Bizi bir araya getiren KOTO’ya teşekkür ediyoruz” dedi. Akabinde Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mehmet Akkuş, sektörün yaşadığı sıkıntıların çözümüyle ilgili sunum yaptı.  

FİYATLARDA ACİL GÜNCELLEME 

Akabinde tek tek söz alan özel hastane yetkilileri, sıkıntılar ve çözüm önerileri ile ilgili görüşlerini paylaşarak, “Kurda yaşanan artışlar ve kesintiler, özel hastaneleri hizmet veremeyecek noktaya sürüklemektedir. Özellikle yoğun bakım kesintileri, hizmetleri durma noktasına getirmektedir. Talebimiz, ivedilikle SUT fiyatları başta olmak üzere, devletin ameliyat başına ödediği bedellerin güncellenmesidir” ifadelerine yer verdi. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ofis Çalışanlarına 20 Beslenme Önerisi Ofis Çalışanlarına 20 Beslenme Önerisi
DSÖ'ye Göre Alzaymır, Ölüme Yol Açan 10 Başlıca Nedenden Biri DSÖ'ye Göre Alzaymır, Ölüme Yol Açan 10 Başlıca...
Fazla televizyon izlemek yetişkinlerde depresyona, çocuklarda konuşma geriliğine neden olabiliyor Fazla televizyon izlemek yetişkinlerde depresyona,...
Zehirli mantar tüketildiğinde ilk saatte Zehirli mantar tüketildiğinde ilk saatte "kusturma"...
HEMOROİD TEDAVİSİNDE GEÇ KALMAYIN! HEMOROİD TEDAVİSİNDE GEÇ KALMAYIN!
10 bin adım mı 4 bin 400 adım mı? 10 bin adım mı 4 bin 400 adım mı?
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Ofis Çalışanlarına 20 Beslenme Önerisi
Gün boyu masa başında çalışmaya bağlı olarak yetersiz fiziksel aktivite, yoğun iş temposu ve stresli...

Haberi Oku