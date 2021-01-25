Pandemiye rağmen keyifli bir yarıyıl tatili geçirmenin yolları

COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse bir yıldır uzaktan eğitim alan öğrenciler şimdilerde heyecanla yarıyıl tatilini bekliyorlar. Her ne kadar bu tatil, her zamanki tatillerden farklı olarak çoğunlukla “evde” geçecekse de, salgının gölgesinde de olsa güzel bir tatil geçirmenin mümkün olduğunu belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Bu tatilde çocuklar tatilde oldukları süre boyunca dışarıya çıkmak isteyebilir, tablet, telefon ve televizyona yönelebilir, kurallara uyma konusunda aileleri zorlayabilir. Bu nedenle tatil boyunca da evdeki düzeni sürdürmek önemli. Ebeveynlerin çocuklarının yaş ve gelişim düzeyine uygun hem eğlenceli hem katı olmayan kurallar içeren bir tatil planı oluşturması evdeki rutinleri sürdürmek ve verimli vakit geçirmek için faydalı olacaktır” önerisinde bulundu.

Uzaktan da olsa düzenli bir şekilde akranlarıyla sohbet etsinler

Online eğitimin evde güvenli ve konforlu eğitim gibi faydalarının yanı sıra sosyalleşme ile ilgili birçok olumsuz etkilerinin de bulunduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Okula gitmek çocuklar için yalnızca ders dinlemek ve yeni bilgiler öğrenmekten ibaret değil; aynı zamanda sosyal ortamlarda aile üyeleri dışındaki kişilerle etkileşimde bulundukları ve dış dünyada kendileriyle baş başa kaldıkları bir eylemdir. Arkadaşları ile oyunlar oynamak, evden ve ebeveynlerden uzakta bireysel vakit geçirmek, evdekinden daha çok kendi kararlarını vermek zorunda olmak ve aynı zamanda verdiği kararların sonucuna katlanıyor olmak birçok yönden gelişmelerine fayda sağlamakta. Özellikle tatilde evlerde vakit geçirmek zorunda kalan çocukların uzaktan da olsa düzenli bir şekilde akranlarıyla sohbet etmesine imkân sağlanmalı” açıklamasında bulundu.

Ekranlardan uzak, verimli vakit geçirmeye çalışın

Birçok ebeveynin çocuklarıyla evde verimli vakit geçirme konusunda zorlanabildiğine dikkat çeken Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Anne ve babalar çocuklarıyla ilgilenemeyecekleri durumlarda, çok yorgun ve tahammülsüz olduklarında veya önemli bir işleri olduğunda genellikle çocuğu tablet veya televizyona yönlendirerek kendi kendine vakit geçirmesini sağlayabiliyorlar. Bu durum özellikle bugünlerde online ders için sürekli ekran başında olan çocukların gelişimi için oldukça zararlı. Ekran süresi yaş ve gelişim özelliklerine göre değişebilir fakat 3-4 yaşa kadar çocukların ekrandan uzak durması gerekir” dedi.

Bilgisayar oyunlarına dikkat!

Pandemi sebebiyle iletişim eksikliği yaşayan çocukların arkadaşlarıyla oynadıkları online oyunlarda veya tanımadığı kişilerle oyundaki iletişimle sosyalleşme ihtiyacını gidermeye çalışabileceklerini vurgulayan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Özellikle şiddet içerikli bazı oyunlar bugünlerde oldukça popüler. Anne ve babalar çocukların oynadığı oyunları sıklıkla takip etmeli, hatta çocuklara oynadıkları oyunları merak ettiklerini ve belki birlikte de oynayabileceklerini söyleyebilirler. Bu sayede kendilerini çocuğun oyun dünyasına dahil edebilir, sakıncalı içerikler konusunda kontrol sahibi olabilirler” açıklamasında bulundu.

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, tatili keyifli ve verimli geçirmek için ebeveynlere önerilerde bulundu: