Pasif İçicilik Bile Kanser Nedeni

Sigara içmek kadar pasif içicilik de sağlık için oldukça zararlı. Türkiye’de her 40 bin kişinin pasif tütün içiciliğine bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Sigara içen kişiler sadece kendilerini değil, hayatını paylaştığı eşi ve çocuklarının hayatlarını da riske atıyor” dedi.



Kapı ve pencere açmanın veya klimanın kesinlikle pasif tütün içiciliğini engellemediğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Araştırmalara göre her iki ebeveyni sigara içen çocukların solunum yolu hastalıklarına yakalanma riski, sigara kullanmayan ebeveynlere sahip çocukların riskinden yüzde 70 daha fazla. Kocası sigara içen ancak kendisi içmeyen kadınlarda ise akciğer kanseri gelişme riski, eşi ve kendisi sigara içmeyen kadınlara göre 1.2-2 kat daha yüksek” şeklinde konuştu.



Okul çağındaki gençlerin yüzde 82’si evinde sigara dumanına maruz kalıyor

Okul çağındaki gençlerin yüzde 82’sinin evlerinde, yüzde 86’sının ise ev dışında sigara dumanına maruz kaldığına değinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Gençlerin yüzde 60’ının anne ya da babasından en az biri sigara içiyor. Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 50’si sigara içerken, sigara içen öğretmenlerin yüzde 81’i okulda ve yüzde 68’i öğrencilerinin önünde de sigara içiyor” dedi.

KOAH hastalığının kontrol altına alınamaması durumunda pasif içicilik sorgulanmalı

Pasif içiciliğin de aktif içiciliğin neden olduğu bütün hastalıklara sebep olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Var olan kalp ve akciğer hastalıklarının kötüleşmesinin ve kontrolden çıkmasının en önemli sebebi pasif içicilik. Astım ya da KOAH hastalarının düzenli tedavilerini kullanmalarına rağmen hastalığın kontrolünün sağlanamadığı durumlarda pasif içicilik mutlaka sorgulanmalı” açıklamasında bulundu.



Sigarayı bıraktım demek için 1 yıl boyunca hiç sigara içilmemiş olmalı

Bir kişinin sigarayı bıraktığını söyleyebilmek için, kişinin 1 yıl boyunca bir tane bile sigara içmemiş olmasının şart olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, “Sigarayı bırakmak için gelen hastalarımızın büyük çoğunluğunu 35-50 yaş aralığındaki üniversite mezunu erkekler oluşturuyor. Hastalarımız öncelikle göğüs hastalıkları uzmanı ile görüşüyor ve sigaranın zararları ile ilgili eğitim alıyor. Daha sonra hastanın nikotin bağımlılığı değerlendirilerek madde bağımlılığına yönelik tedavi planlanıyor. Hasta daha sonra sigara bırakma konusunda uzman psikolog tarafından değerlendirilerek psikolojik bağımlılık düzeyi belirleniyor. Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi ve EKG yapıldıktan sonra hastanın akciğer ve kalp sağlığı değerlendiriliyor ve kişiye özel tedavi planlanıyor. Hastalar 6-8 hafta süren tedavi programı kapsamında kontroller ve telefon görüşmeleri ile yakından izlenerek gerekli destek veriliyor” dedi.



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