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Ramsay Hunt Sendromu Erken Tedavi Edilmediğinde Beyin Damarlarına Yayılabilir

- Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak: "İyileşme sürecinin hastalığın şiddeti ve kişinin bağışıklık sistemi ile yakın alakası var"

Ramsay Hunt Sendromu Erken Tedavi Edilmediğinde Beyin Damarlarına Yayılabilir

14 Haziran 2022 Salı 11:03

 Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, Ramsay Hunt sendromunun erken tedavisine başlanmadığı takdirde diğer sinirlere ve hatta beyin damarlarına da yayılım olabileceğini kaydetti.
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bıçak, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın yakalandığı, kulağındaki sinirleri etkileyen Ramsay Hunt Sendromu hakkında açıklamalarda bulundu.
Söz konusu hastalığın iyileşme sürecinin hastalığın şiddeti ve kişinin bağışıklık sistemi ile yakın alakası olduğunu belirten Bıçak, bu süreçte özellikle uygun tedavinin yanı sıra bağışıklığın güçlendirilmesine de önem verilmesi gerektiğini vurguladı. 
Bıçak, şunları kaydetti:
"Sinir ganglionlarında yıllarca latent olarak kalan varicella zoster yani suçiçeği virüsünün özellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı kişilerde tekrar aktive olması ile gelişen bir hastalıktır. Varicella zoster enfeksiyonunun önemli bir komplikasyonudur. Klasik olarak kulak içinde ve çevresinde vezikül (kabarcık) şeklinde döküntüler, şiddetli kulak ağrısı belirgindir. Aynı tarafta yüz felci, tat almada bozukluk, işitme anormallikleri (kulak çınlaması, seslerin normalden daha yüksek algılanması olan hiperakuzi veya duymada azalma ve göz yaşarması tabloya hakimdir. Denge sinirinin de etkilenmesi nedeniyle baş dönmesi, vertigo ve dengesizliğinde görülebilir. Şiddetli olduğu veya tedavi edilmediği durumlarda diğer sinirlere ve hatta beyin damarlarına da yayılım olabilir."
Bağışıklık siteminin zayıfladığı aşırı stres, malignite, immun sistemi baskılayıcı ilaç kullanan transplant hastaları gibi kişilerin yanı sıra yaşlılar daha yatkın olduğunu belirten Bıçak, "Özellikle bu kişilerin bağışıklık sitemini güçlendirilmesine özellikle dikkat etmelidirler. Ağızdan veya damardan alınan ilaç tedavileri ile tedavisi mümkündür ancak yaşın ileri olması, ek kronik hastalıklarının olması tedavi başarısını olumsuz etkiler. Tedavi ne kadar erken başlanırsa yanıt o denli yüksektir." ifadelerini kullandı.


AA
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Anahtar Kelimeler
Medipol ÜniversitesiRamsay Hunt SendromuNöroloji
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