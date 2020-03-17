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SAĞLIK:
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Rapor süresi 14 güne çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin, 14'e yükseltildiğini duyurdu

Rapor süresi 14 güne çıkarıldı

17 Mart 2020 Salı 09:55

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, tek hekim tarafından 10 gün verilebilen rapor süresinin, 14'e yükseltildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kronik hastaların, 1 Mart ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olmasına yönelik karar aldıklarını anımsatan Selçuk, kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporuna dayalı olarak ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların yeniden reçete düzenletmelerine de gerek kalmayacağını belirtti.

Böylelikle kronik hastaların ve yüksek risk grubunda bulunanların, reçete yazdırmak için sağlık hizmeti sunucularına başvurma zorunluluğu olmayacağına işaret eden Bakan Selçuk, bu sürede ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelini de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılayacaklarını kaydetti.

İş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak
Bakan Selçuk, vatandaşların, Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskine karşı önerilen 14 kurala hassasiyetle uyması gerektiğini vurgulayarak, yurt dışından gelenler için 14 gün karantina süresinin önemine dikkati çekti.

Selçuk, "Yurt dışından gelen vatandaşlara, Z03.8 ve Z03.9 (hastalık şüphesi) tanıları halinde tek hekim tarafından 14 güne kadar istirahat, iş göremezlik raporu verilebilecek ve iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, böylelikle tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresinin 14'e yükseltildiğini aktardı.

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