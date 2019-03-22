Safran'ın Mucizesi!

Doğanın bize hediyesi mucize baharat safranın, insan vücuduna baştan ayağa kadar faydası olduğunu söyleyen Dünya Homeopati Örgütü Avrasya Temsilcisi Uzman Dr. Yegane Özcan, “Yüksek maliyeti nedeniyle birçok ucuz taklit var. Kırılmış, parçalanmış ve tozlu görünen safranı almayın. Sadece özel mağazalardan safran alın. Işıktan ve havadan korumak için tahta kutularda veya folyoda satılmaktadır. Safran parlak renk ve aynı uzunlukta ipliklere benzemelidir.” uyarılarında bulundu.

Safran keskin bir aroma ve hafif acı bir tada sahiptir. Genelde pilav, sebze, et, deniz ürünleri, kümes hayvanları ve unlu mamullerde kullanılıyor. Safranı en fazla 1 çay kaşığı eklemeyi öneren Medipol Mega Üniversite Hastanesi hekimi Uzman Dr. Yegane Özcan, safranın faydaları hakkında şunları söyledi;

“Safran, kramplardan kurtulmaya, kaşıntıya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Safran, açlığı ve porsiyon büyüklüğünü azaltmaya fayda sağlar. Aroması ise östrojen miktarını arttırır ve kadınlarda kortizol seviyesini azaltır. Özellikle depresyon, kaygı, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı koruyor. C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran, kan şekeri seviyesini düzenliyor. Doku, kemik ve hormonların oluşumuna katkı sağlıyor. Omega-3 yağ asitleri ile metabolizmaya olumlu etki eder ve kan dolaşımını düzenler. B6 Vitamini ile kırmızı kan hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Safran bronşiyal astım belirtileri ile iltihabı da hafifletir. Haftada 3 kez sütlü safran tüketen erkeklerin sperm hareketliliği de artar. Analjezik özelliklere sahip olan bu baharat tümörlerin büyümesini azaltır. Topikal olarak uygulandığında, cilt kanseri gelişiminin durdurulmasına yardımcı oluyor. Cildimizi UV ışınlarına karşı korur. Ayrıca karaciğer kanserinde de fayda sağlar. Yaşa bağlı görme kalitesi düşen bireylerde görme keskinliğini arttır ve katarakt oluşumunu önler. Tansiyon ve kötü kolestrolü de düşürücü etkisi vardır.”

HAMİLELER SAFRAN KULLANMASIN!

Hamilelerin safran kullanmamasını vurgulayan Uzm.Dr. Özcan, “Günde 2 kez 15 mg safran, sürekli kullanım için önerilen dozdur. Dozu iki katına çıkarmak, iki haftalık kullanımdan sonra toksik olabilir. Tehlikeli safran dozu 200 mg ile başlar ve kan sayımında değişikliklere neden olur. Safranın zararı aşırı kullanımı ile ilişkilidir. 10 gram safran kullanımı düşüğe bile yol açabilir” dedi.