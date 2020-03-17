Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı konan hasta sayımız 47 oldu Sağlık Bakanı Koca, 29 kişiye daha corona virüs tanısı konulduğunu, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 47'ye çıktığını duyurdu. Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" çağrısı yaptı.

17 Mart 2020 Salı 10:06