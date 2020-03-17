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SAĞLIK:
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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı konan hasta sayımız 47 oldu

Sağlık Bakanı Koca, 29 kişiye daha corona virüs tanısı konulduğunu, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 47'ye çıktığını duyurdu. Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tanısı konan hasta sayımız 47 oldu

17 Mart 2020 Salı 10:06

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."




AA
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