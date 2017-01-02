Sağlık çalışanları vereme pandomimle dikkati çekti

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü çalışanları, 70. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında bulaşıcı hastalıklarla ilgili farkındalığı artırmak için pandomim gösterisi yaptı.



Genel Müdürlük çalışanları, Kızılay Metro İstasyonu ve vagonların içinde yaptıkları pandomim gösterilerinde, bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek için yolculara "sessiz" uyarılar iletti.



Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek için yapılması gerekenleri hareketleriyle gösteren çalışanlar, öksüren bir kişinin kağıt mendil kullanmasının önemine dikkati çekti.



"Öksürüğünü kapa" uyarısı bulunan 10 bin paket kağıt mendil dağıtıldı.

Peronlarda ve vagon içlerinde yapılan 5'er dakikalık gösterilerin ardından sağlık çalışanları, üzerinde "öksürüğünü kapa" uyarısının bulunduğu 10 bin paket kağıt mendili yolculara dağıttı.Gösteri, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Yolculardan emekli asker Yılmaz Ataş, halkı aydınlatmak ve bilgilendirmek adına güzel bir etkinlik yapıldığını, gösteriyle veremle mücadelenin insanların zihinlerinde daha iyi yer edeceğini söyledi.Verem Eğitim ve Propaganda Haftası kapsamında Halk Sağlığı Kurumuna bağlı dispanserler, Güvenpark'ta bulunan Sağlıklı Yaşam Aracı'nda ve Kızılay Metro İstasyonu'ndaki stantlarla halkı bilgilendirecek."Türkiye veremle mücadelede güçlü konumda"Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doç. Dr. Şeref Özkara, yaptığı açıklamada, Verem ve Propaganda Haftası nedeniyle çeşitli eğitim faaliyetleri ve konferanslar düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:"Dünyada yılda 10,5 milyon insan verem oluyor ve 1 yılda 2 milyona yakın insan ölüyor. Tedavisi mümkün bir hastalığın bu kadar çok ölüme ve acıya yol açması dünya için çok acımasız bir tablo. Türkiye veremle mücadelede güçlü bir konumda ve öncü bir faaliyet yürütüyor. Yaklaşık 10 yıldır her bir hasta için kayıt sistemi ve tedavi yöntemlerimiz mükemmel bir şekilde işliyor. Hasta yakınlarının, aile bireylerinin temaslarını çok yakından izleyip koruyucu tedaviler öneriyoruz."Kaynak : AA