Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 12 öneri

Pandemi koşulları obezite oranını artırdı. Araştırmalar bu dönemde her 10 kişiden 6’sının kilosunun arttığını ve bir kişinin ortalama 6 kilo aldığını gösteriyor. Evde geçirilen zamanın artması, spor aktivitelerinin sınırlanması ve dengesiz beslenmenin kilo artışını tetiklediğini hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan hızla kilo verme telaşı ile sağlıksız diyetlere yönelim artıyor. Ancak bilinçsiz yapılan diyetler metabolizmanın dengesini bozarak tekrar kilo alınmasını kolaylaştırır” dedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, sağlıklı kilo kaybı için 12 öneri paylaştı.

Herkesin metabolizmasının farklı olduğunu ve sağlıklı beslenme programının kişiye uygun olması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Son dönemde sıkça duyduğumuz glutensiz diyetler, ketojenik diyetler gibi özel durumlara uygun programlar diyetisyen kontrolü altında çok iyi sonuç verir. Özel diyetler mutlaka diyetisyen kontrolünde uygulanmalı” dedi.

Spesifik bir durumu olmayanlar için en sağlıklı bulunan diyetin Akdeniz diyeti olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, kilo verme sürecinde mevsimlik değil, kalıcı çözümlere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Tuba Örnek, yaz dönemine girdiğimiz bu günlerde sağlıklı kilo vermek isteyenlere şu önerilerde bulundu: