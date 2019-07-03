Şeffaf plaklar ile rahatça gülümseyin

Büyüme çağında diş teli taktırmamış, yetişkin döneminde ise çarpık dişlerden şikayet ediyor, hatta gülerken bile ağzınızı kapatıyorsanız hızlı diş estetiği imdadınıza yetişiyor.

Estetik görüntüye önem veren ve tel taktırmayan kişilerin tercihi şeffaf plaklar oluyor. Tel tedavisine göre hızlı ve görünmeyen şeffaf plak uygulamasında, daha işlem başlamadan önce sonucu görebilmek mümkün. Şeffaf plaklar ile inci gibi dişlere kavuşmanın çok kolay ve sağlıklı olduğunu söyleyen Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Ortodonti Uzmanı Dr.Dt. Sıla Topal Çağlayan, işlem ile ilgili şu bilgileri verdi:

· Hastaya özel yapılan görünmeyen plaklarla dişleri düzeltmek için uygulanan telsiz ortodontik tedaviler, günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Neredeyse görünmeyecek derecede estetik algıyla yapılan bu tedavide metal teller ve braketler kullanılmaz. Hastalar bu plakları yemek yerken, dişlerini fırçalarken çıkarabilir. Yeme içmeyle ilgili herhangi bir kısıtlamaya gerek yoktur.

· Bu tedavinin sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi, dijital ortamda oluşturulan simülasyon sayesinde hastanın tedavi sonucunu henüz tedavi başlamadan önce üç boyutlu olarak görebilmesidir.

· Dişleri düzeltmek için kullanılan plak tedavisi, kemik ve dişeti sağlıklı ise hem gençlerde hem de yetişkinlerde kullanılır. Diş çapraşıklığı, dişler arası boşlukların kapatılması, gülümseme estetiği planlaması, protez öncesi hazırlıklar için uygulanabilir. Tedavi sonrasında dişlerin eski haline dönmesini engellemek için dişler arkadan ince bir telle sabitlenir. Bu tel dışarıdan kesinlikle görünmez.

ÖZEL GÜNLER ÖNCESİ ÇIKARTILABİLİR

· İşlem öncesi doktor, ağızdan ölçü alarak süreci başlatır. Bu ölçü 3 boyutlu tarama yöntemi ile bilgisayar ortamına aktarılır. Sanal ortama aktarılan dişler bilgisayar simülasyonu ile hareket ettirilir ve şeffaf plaklar üretilir.

· Dişlerin hareket edilmesi istenen pozisyona göre seri şeklinde üretim yapılır. Her bir plak tek diş için 0.05 mm’lik hareket sağlar. Plaklar ortalama 15 gün takılarak sonrasında diğer plağa geçilir.

· Dişlerin hareket edebilmesi için kuvvetin devamlı olması gerekir. Bu yüzden gece uyurken de dahil günde ortama 21-22 saat takılması gerekir. Kişinin plakları kullanırken konuşması etkilenmez. Yemek yerken ve diş fırçalarken çıkarılıp, takılıyor olması önemlidir. Eğer önemli bir toplantı, düğün gibi etkinlikler var ise haftada 2-3 saat ekstra çıkartılabilir buna karşı günlük aktiviteler, plaklar ağız içindeyken rahatlıkla gerçekleştirebilir. Spor yaparken ya da yüzerken plaklar ağızda kalabilir.

İŞLEM ÖNCESİ YAPILAN HAZIRLIKLAR

· Tedaviye başlamadan önce bütün çürüklerin temizlenmiş olması, ağız içi tüm bakım işlemlerinin bitmiş olması gerekmektedir. Diş hekimi duruma göre 20 yaş dişi çekimlerini tedavi öncesinde isteyebilir ya da tedavi sonrasına bırakabilir. Köprü, implant gibi protetik işlemler, şeffaf plak sonrası yeni diş yapısına uygun olarak yapılmak üzere tedavi sonrasına bırakılır.

· Ağız içi tedavi bittikten ve hazır hale geldikten sonra ağız ve diş ölçüleri yurt dışına gönderilerek, tedavi planı online sistemde doktor tarafından detaylı olarak yapılır. Plakların üretilip, gönderilmesi süreci yaklaşık 1,5 ay sürebilir.

· Dişlerin hareket edebilmesi için kuvvet uygulanması gerekir. Şeffaf plaklar ilk defa takıldığında bir baskı hissedilebilir ancak kısa süre sonra alışılır.

PLAKLAR 15 GÜNDE BİR YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLİR

· Çay ve kahve tüketimi plakları renklendirebilir. Sigara kullanımı plakları sarartabilir ancak plaklar 15 günde 1 değişeceği için temiz plaklarla tedavi devam edecektir. Plakların bakımı her sabah ve akşam ılık suyun altında diş fırçasıyla temizleyerek yapılabilir.