Şehir hastanesine 2 bin 500 işçi alınacak

Kentimizde geçen yıl başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi projesi ile ilgili Gama Holding ve Türkler Holding Ortaklığı Tavşantepe’de düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile vatandaşlara hastane ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yüklenici firması Gama Holding ve Türkerler Holding ortaklığı, yapımına geçtiğimiz yıl başlanan projenin son durumu hakkında çalışmaların yapıldığı bölgeye oldukça yakın bulunan Tavşantepe Mahallesi sakinlerine son gelişmeleri anlattı. Muhtarlık Konağı’nda yapılan toplantıya yoğun katılım sağlayan mahalle sakinlerine Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe’de eşlik ederken Gama adına Volkan Proje Müdürü Bilge Durukan, İSG ve Çevre Müdürü Volkan Dinçtürk ile Gama Türkerler Mimarı Esra Eres katılım sağladı.

SORUNLARINI AKTARDILAR

Oldukça sakin havada geçen buluşmada firma ve vatandaşlar arasında köprü olan Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, ilerleyen projenin gidişatında kendi mahallelerini seçen Gama Holding ve Türkerler Holding yetkililerine teşekkür ederek, yanı başlarında yapılan projeyle gurur duyduklarını ifade etti. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda mahalle sakinleri kafalarında ki soruları temsilcilere aktararak çözüm yolları aradı.

‘KAZIM İŞİ YÜZDE 90 TAMAM’

ÇED raporunu 25 Ağustos 2016 tarihinde yaptıklarını, bu toplantının tamamiyle firmanın kendi isteğiyle yaptığını açıklayan İSG ve Çevre Müdürü Volkan Dinçtürk, “Proje 3 yıl sonra tamamen sona erecektir. 2016’nın sonunda ÇED raporumuzu aldık. Çevresel yönetimde bölge halkını en ufak bir şekilde dahil etkilememek için çalışacağız. Her ay bakanlık tarafından yönlendirilen bir firma havada ki toz, kir vb. şeyleri denetliyor. Bugüne kadar hiçbir sorun çıkmadı. Betonlama çalışmalarımız bu ay içerisinde başladı. Kazın işlerimiz yüzde 90 tamamlandı diyebilirim. Düzenli olaraktan takiplerimiz devam ediyor. Hastanemiz bölgemiz için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

‘2020 YILINDA HİZMET’

Firma yetkilisinin yaptığı açıklama sonrasında söz alan mahalle sakinlerinden Aşkın Yavuz, temel atma sırasında patlatılan dinamitlerle ilgili soru yöneltti. Yavuz, “Ciddi patlatmalar oldu. Bunun mahalle ve binalara zararları oldu mu?” sorusuna İSG ve Çevre Müdürü Volkan Dinçtürk, “Patlatma ölçümleri yasal rakamların altında. Bunu devletten daha çok denetleyen özel firmalar var. Emin olun ölçümlerde bu üçüncü kuruluşların denetimi devletten de daha fazladır. Patlamalarda bu konuda fazlalık tespit edilemedi. Patlamalar zaten bitmiştir. Çok elzem işler olmadıkça patlatmalar olmayacak. Evlerde de bu manada bir sıkıntı yaşanmamıştır. Hastanemiz 2020 yılında hizmete girmiş olacak.” şeklinde yanıt verdi.

‘İŞÇİLER ALINACAK’

Çalışmalara hız verdiklerini de ifade eden Dinçtürk, kısa süre içerisinde Tavşantepe Mahallesi’nde projede çalıştırılmak üzere yüklü miktarda işçi alacaklarını söyleyerek, “Grobeton, yalıtım ve topraklama işleri başladı. 1 yıl temel atma aşaması sürdü. Kazı işleri yüzde 99 tamamlandı. Şuan da hali hazırda 84 kişi çalışıyor. Tam işler başladığında 2 bin 500 kişi çalışacak. Bu sürede Tavşantepe Mahallemizden yüklü miktarda işçiyi projemize dahil edeceğiz. Yılda bir kez halkla 3 ayda bir kez de muhtarlarla toplantı yapılarak süreç tamamlanacak” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantıda son olarak söz alan Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, “ Gündoğdu, 28 Haziran, Yeşilova, Tavşantepe, Bekirdere olmak üzere 5 tane mahalleye bağlı bu proje. 5 mahalleden koordinasyon içerisinde olduğumuz bu beyefendiler. Bu konuda bizi bilgilendirdikleri için teşekkür ediyorum. Ama diğer mahallelerin neden bilgilendirilmediğini soracak olursanız biz daha çok koordine oluyoruz. Burayı seçtikleri için Gama Türkerler firmasına çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.