Sgk Güvencesiyle İmplant !

Estetik amaçlı diş tedavileri, SGK kapsamına dahil edildi. Hayli pahalı olan eksik dişler için yapılan implantlar, kamuya bağlı ağız ve diş hastanelerinde yaptırılabiliyor.

Estetik amaçlı diş tedavileri, SGK kapsamına dahil edildi. Piyasada hayli pahalı olan eksik dişler için yapılan implantlar, kamuya bağlı ağız ve diş hastanelerinde dörtte bir fiyata yaptırılabiliyor.

SGK GÜVENCESİNDE YAPTIRILACAK

Estetik diş hekimlerinin çok tercih edilen tedavi yöntemi zirkonyum kuron, artık SGKgüvencesinde yaptırılacak. Zirkonyum porselenler diş renginde olmaları nedeni ile doğal dişe yakın görünüm sağlıyor. Son yıllarda estetik diş hekimliğinin en pahalı ve en çok tercıh edilen malzemesi. Diş etinde alerjik reaksiyonlara ve diş eti renklenmelerine de neden olmuyor.

DÖRTTE BİR FİYATINA YAPILIYOR

Yüksek dirençli olmaları sayesinde hem ön hem de arka bölgedeki dişlerde güvenle kullanılabiliyor. Şu anda İstanbul da sadece kamu hastanesi olan Göztepe Agız Diş Saglıgı Merkezi ve Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı ağız diş sağlığı merkezlerınde uygulanıyor.

Eksik dişler icin yapılan implantlar ise yine kamuya bağlı, Göztepe Ağız Diş Sağlığı Merkezıinde 4 te bir fiyata yaptırılabiliyor