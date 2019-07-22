Sıcak Havalarda Tansiyonu Daha Sıkı Takip Edin

Gün içinde sıvı kaybına bağlı düşen, gece ise yükselen tansiyona eşlik eden sıcak havalar, beyin kanamasına dahi neden olabiliyor. Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Güngör, “Kalp hastası olan ya da risk altında olan kişilerin mutlaka sıcak havalarda daha dikkatli olması ve kendi kendini takip etmesi gerekir. Tansiyonun sürekli dalgalanmasına karşı mutlaka günlük tansiyon ve nabız takibi yaparak doktorunuzu ziyaret etmeyi unutmayın.” diyor.

· Son yılların en sıcak günlerini yaşıyoruz. Deniz, kum, güneşten oluşan tatil üçlüsü sıcak havalarda bir nebze serinlememizi sağlarken, günlük hayat içerisinde aşırı sıcak havalar vücudumuzu sıvı kaybı, tuz kaybı nedeniyle olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle ileri yaşta olan hastaların sıvı alımını artırmaları, mineral ve tuz dengesinin kontrol altında tutmaları ve aşırı sıcaklardan kendilerini korumaları beyin, böbrek, kalp gibi hayati organların beslenmeleri açısından büyük önem arz ediyor.

AYAKTA UYUMA DURUMU SUSUZLUK KAYNAKLI OLABİLİR

· Sıvı kaybı ve mineral dengesindeki bozulma, kişi uyumadığı halde ve çaba göstermesine rağmen çevresinde olanları tam fark edememe durumu, yorgunluk, huzursuzluk, hızlı soluk alıp verme, kalp hızında artış şeklinde kendini gösterebilir. İdrar söktürücü tansiyon ilacı kullanan hastalarda bu duruma daha çok rastlanır.

TANSİYON GÜNDÜZ DÜŞÜYOR GECE İSE YÜKSELİYORSA SIVI DENGENİZİ KONTROL EDİN

· Sıcak havalarda özellikle tansiyon tedavisi gören hastaların çok dikkatli olması gerekir. Nemli havalarda bu durum daha da önem arz etmektedir. Çünkü kuru hava terin buharlaşmasına sebep olarak vücut ısısının düşmesine yardımcı olurken, nemli havalar vücut ısısını dengeleyerek kan basıncını olumsuz etkiler.

· Aşırı sıcaklarda, gün içinde vücut ısı artışına bağlı olarak damarların genişlemesi ve sıvı kaybına bağlı tansiyon seviyesinde düşme, gece saatlerinde ise artış görülebilir. Bu tansiyondaki dalgalanmanın belirgin olması durumlarında, beyin kanaması gibi vakalarla karşılaşmanıza sebep olabilir.

GÜNEŞİN DİK OLMADIĞI SAATLERDE DIŞARI ÇIKIN

· Özellikle ileri yaştaki hastaların, damar yapılarının daha kırılgan olması sebebiyle güneşin dik olarak geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları, şapka gibi koruyucu kıyafet kullanmaları, sıvı alımlarını artırmaları, tansiyon tedavilerini aksatmamaları, düzenli tansiyon takibi yapmaları gerekir. Genel durumlarında bir bozulma ya da nörolojik bir sorun olduğunda ise mutlaka hekimleriyle irtibata geçmeleri önerilir.