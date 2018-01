Soğuk algınlığını atlatma rehberi

Hava değişimleri ve ısınıp soğuyan havalar soğuk algınlığına davetiye çıkarıyor. Soğuk algınlığı geçirildiği hissedildiği anda hemen ilaca başvuruluyor. Ancak soğuk algınlığını daha rahat atlatmak için kanıtlanmış bazı yöntemlerin olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi kardiyoloji uzmanlarından Dr. Seth Martin, soğuk algınlığında yapılması ve kaçınılması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Bol su için

İster limonlu çay veya sıcak su ister çorba olsun, sıcak sıvılar tüketmek, sıvı kaybını önler ve tıkanıklığı hafifletir. Sıvı kaybına neden olabilen tuzlu yiyecekler, kahve ve şekerli içeceklerden kaçınılmalı.

Tuzlu su ile gargara yapın

Bir bardak sıcak suya yaklaşık 1 çay kaşığı tuz karıştırıp tuzlu su gargarası yapılmalı. Tuzlu su boğaz ağrısını ve şişkinliğini azaltmaya yardımcı olabilir.

Havayı nemlendirin

Soğuk hava, sıcak havadan daha az nem tutar. Kuru burun delikleri virüslere daha yatkındır ve eğer kişi zaten hastaysa, kuru hava boğaz ağrısını kötüleştirebilir. Hava nemlendirici bir ürün kullanılabilir. Eğer yoksa özellikle ısı kaynağının yakınına, derin olmayan bir kâse su da bırakılabilir. Su buharlaştıkça, odayı yavaş yavaş nemlendirecektir.

Dinlenin

Dinlenmek, vücudun bağışıklık sisteminin gücünü yeniden toplama zamanıdır. Bunu yapmanın en iyi yolu da dinlenme ve uykudur. Geceleri 8 ila 10 saat arasında uyunduğundan emin olunmalı. Bu aynı zamanda, iki ila üç gün boyunca yorucu egzersizlere mola vermek için mükemmel bir şanstır.

Kaçının

Antibiyotikler: Virüsleri değil, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için tasarlanmıştır.

C vitamini: Soğuk algınlığının ilk belirtisinde, birçok kişi C vitaminine yönelir. Ancak C vitamininin, soğuk algınlığı virüsü üzerinde bir etkisi olduğuna dair çok az kanıt var. Bazı araştırmalar düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı belirtilerinin süresini azaltmaya yardımcı olabileceğini ileri sürse de soğuk algınlığı belirtileri görüldükten sonra alındığında herhangi bir etki yaratmaz.

Tütün mamulleri: Tütün mamulleri kullanmak ve dumanına maruz kalmak burnu, boğazı ve akciğerleri daha da tahriş edebilir.

Kapalı mekanlarda fazla zaman geçirmek soğuk algınlığına neden oluyor

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde olan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası:

“ Soğuk algınlığı (Nezle), çeşitli virüslerin yol açtığı ve üst solunum yollarında bazı yakınmalarla seyreden hafif seyirli bir hastalık. Hemen herkes yılda bir-iki kez soğuk algınlığına yakalanabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde ani ısı değişiklikleri nedeniyle soğuk algınlığı görülme sıklığı artıyor. Bu nedenle soğuk algınlığı en fazla sonbahar döneminde ortaya çıkıyor. Kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirme, güneş ışınlarından daha az yararlanma ile kötü havalandırma koşulları, enfeksiyonun gelişmesini ve yayılmasını hızlandıran faktörler. Hastalığa yakalanmanın yaş ve cinsiyetle ilgisi olmasa da çocukların erişkinlere oranla daha duyarlı olduğu belirtiliyor. Soğuk algınlığı en fazla 7-10 gün içinde, tedavi edilmesine gerek duyulmadan kendiliğinden geçiyor. Ancak hastalık sinüzit, orta kulak iltihabı ve zatürre gibi komplikasyonlara neden olursa hastanın iyileşmesinin zorlaşabileceği ve tedavi süresinin uzayabileceği de unutulmamalı.