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Spor ve diyetle bir yılda 54 kilo verdi

Gebze'de yaşayan 2 çocuk annesi Saime Avcı, kadınların sportif aktivitelere katılmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Anne Şehir Kocaeli" Projesi sayesinde bir yılda 54 kilo verdi

Spor ve diyetle bir yılda 54 kilo verdi

26 Ekim 2018 Cuma 14:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, 12 ilçedeki 125 spor salonunun yanı sıra belediyelerin spor tesislerinde 85 bin kadın spor yapmaya başladı. 

Kiloları nedeniyle nefes almakta ve yürümekte zorlandığını, çocuğunu kucağında taşıyamadığını aktaran Avcı, yaşadığı zorlukların ardından kilo vermeye karar verdiğini anlatan Avcı, kilolarından kurtulmak için önce ufak yürüyüşler yapmaya başladığını, daha sonra belediyenin açtığı spor merkezine gitmeye karar verdiğini kaydetti. 

İkinci doğumun ardından 110 kilogramı geçtiğini aktaran Avcı, "Bu kiloyla 12 yıl yaşadım. Kendi başıma yürüyüşlere başladım ama çok az kilo verebildim. Belediyenin açtığı spor kursuna başladığımda 109 kiloydum, şu anda 55 kiloyum. Sabah belediyenin düzenlediği yürüyüşlere katılıyorum. Spor merkezine öğleden sonra geliyorum. Haftanın 3 günü spor merkezine geliyorum." diye konuştu. 

Avcı, spor merkezine başlamadan önce vaktinin büyük bir kısmını evde geçirdiğini belirterek, yeni arkadaşlıklar edindiğini, günlerinin çok güzel geçtiğini bildirdi. 

- "Bu kadar kilo verebileceğimi hayal edemiyordum"

Belediyenin diyetisyen desteği de sağladığını vurgulayan Avcı, "Kiloluyken giyecek kıyafet bulamıyordum. Şu anda istediğim kıyafeti bulabiliyorum. Komşularım 'Güzel kilo veriyorsun, devam et.' diyorlar. Ben de devam ediyorum. Şu anda birkaç kilo daha vermem gerekiyor, sıkılaşmam gerekiyor. Onu da başaracağım. Çocuklarım ve eşim, 'Sen azimlisin, yaparsın.' diyorlar. Kızım beni kucaklıyor, 'Bayağı kilo verdin.' diyor. Kızım 'Anne önceden sana sarılamıyordum, çok güzel oldun' diyor. Eşimden, çocuklarımdan böyle sözler duyunca çok mutlu oluyorum. Böyle bir tesis açtıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

- "Diyetisyen ve sporla sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi amaçladım"

Avcı, kilo vermesiyle ikinci baharını yaşadığına, hayatının çok değiştiğine işaret ederek, bazı arkadaşlarının kendisinin tavsiyesiyle diyete ve spora başladığını söyledi.

Bu kadar kilo verebileceğini hayal bile edemediğini anlatan Saime Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kilo vermeye başlayınca, spora devam ettim. Şimdi rahat nefes alabiliyorum, rahat merdiven çıkabiliyorum. Çok mutluyum, bu kadar mutlu olduğum bir dönemi bilmiyorum. Mide ameliyatı olmayı hiç düşünmedim, tehlikeli olduğunu duyuyordum. Diyetisyen ve sporla sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi amaçladım ve kendi çabamla kilo verdim. Burada diyetisyenimiz var. Sağlık taramalarından geçiyoruz, kan tahlillerimiz yapılıyor, kemik taramalarımız oluyor. Burada her şey ücretsiz." 



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