SPORCU SAĞLIK PAKETİ MUHTEŞEM BİR LANSMAN İLE TANITILDI

Atakent Cihan Hastanesi ile DİO Grup iş birliği ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun katılımı ile organize edilen “Sporcu Sağlık Paketi” lansmanı, İzmit Ramada Plaza’da geniş katılımlı bir organizasyon ile gerçekleştirildi.





Sporcu Sağlık Paketinin her yönüyle anlatıldığı lansmana açılış kokteyli ile başlandı. Lansmana sporcular ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri, Genlik Spor İlçe Şube Müdürleri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi Dekanı ve Öğretim Üyeleri, Kocaelispor Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kağıtspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Koordinatörleri ile Kulüp Başkanları katıldı.

Lansmanın açılış konuşmaları, Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat AYDIN tarafından yapıldı. Sporcu sağlık paketinin kulüplere ve sporculara sunacağı faydadan yola çıkılarak şekillendirilen projenin detaylarının da anlatıldığı lansman soru-cevap bölümü ile devam etti.

Sporcu Sağlık Paketi Nedir?

Atakent Cihan Hastanesi ve DİO Group iş birliği ile oluşturulan sporcu sağlık paketi, her yaş ve seviyeden sporcunun sağlığını korumak için oluşturulmuş kapsamlı bir sistem. Antrenman ve müsabakalar esnasında gerçekleşen yaralanma ve sakatlanma durumlarında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetine ivedilikle ulaşmasını amaçlayan sporcu sağlık paketi, maddi anlamda da sporculara bir koruma sağlıyor. Yıllık olarak kayıt olunabilen sistem, sporcu sakatlanma veya yaralanmalarında kulüp ya da birey tarafından, doktor veya sağlık kuruluşu araştırmasına gerek kalmadan, sporcu sakatlanmalarında profesyonelleşmiş olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Muammer KOCATÜRK ve hizmet kalitesi anlamında en çok tercih edilen Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde hizmet alınacağını garanti ediyor.