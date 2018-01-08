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Sürücülere ilk yardım eğitimi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’ndeki toplu taşıma, servis ve taksi sürücülerine ilk yardım eğitimleri veriliyor.

Sürücülere ilk yardım eğitimi

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:35

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı, Eğitim Birimi tarafından, Kocaeli’nde görev yapan toplu taşıma, taksi ve servis sürücülerine verilen eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye ve ilk yardım eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak sunuluyor. Toplu taşıma, servis ve taksi şoförlerine verilen temel eğitimler ile 2018 yılında da toplu taşıma sürücülerini her türlü olumsuzluğa anında müdahale etmek için bilinçlendiriliyor.

 

YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN SÜRDÜRÜLMESİ

Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın gerçekleştirdiği temel ilk yardım eğitiminde öncelikli amacın yaralının yaşamsal fonksiyonlarının sürdürebilmesini sağlamak olduğu aktarılıyor. Ayrıca yardım gelene kadar yaralının yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmesi ve yaralanın kötüleşmesine nasıl engel olunması gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor. Sürücüler, eğitim kapsamında ayrıca kalp masajı, suni teneffüs, kırıklara müdahale, açık yaralara müdahale gibi birçok konuyu öğreniyor.

 

SÜRÜCÜLER ARTIK DAHA BİLİNÇLİ

Eğitimlere katılan sürücüler, anlatılanları dikkatle dinleyerek akıllarına takılan soruları eğitmenlere soruyor. Teorik bilgilerin aktarılmasının ardından, konuların pekiştirilmesi için katılımcılara pratik yaptırılıyor. Katılımın yüksek olduğu eğitimlerde sürücüler, bilgilerini taze tutmak amacı ile her yıl ya da iki yılda bir bu eğitimlere katılıyor.  Eğitimlerin devam etmesini isteyen sürücüler artık araçta ya da günlük hayatlarında sakatlanma, yaralanma ve diğer risklerle karşı karşıya kaldıklarında neler yapmaları konusunda daha bilinçli olduklarını ifade ediyorlar.

 

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