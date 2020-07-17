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Terlik ve sandaletler nasır sebebi

Ayak sağlığı her mevsim önemli olmakla birlikte yaz aylarında daha çok görünür hale gelen ayakların bakımı daha da önem kazanıyor.

Terlik ve sandaletler nasır sebebi

17 Temmuz 2020 Cuma 13:41


Ayak sağlığı her mevsim önemli olmakla birlikte yaz aylarında daha çok görünür hale gelen ayakların bakımı daha da önem kazanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sıklıkla çıplak ayaklarla giyilen sert tabanlı terlikler, sandaletler, topuklu ayakkabıların ayaklarda çatlamalara, kuruluklara, nasırlara sebep olabildiğini belirten Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Ayrıca eğer ayaklarda mantar, siğil gibi bulaşıcı enfeksiyonlar varsa, iyi temizlenemeyen ve havalandırılamayan ayakkabılardan tekrar tekrar bulaş olabiliyor” açıklamasında bulundu.

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