Toplu taşıma araçları koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

336 otobüs ve 18 tramvay rutin olarak tepeden tırnağa temizlenirken oluşabilecek tüm virüs ve mikroplar yok ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada büyük paniğe neden olan korona virüsünün ardından ulaşım araçlarının temizliği daha da ön plana çıktı. Kocaeli’de günlük ortalama 100 bin kişinin yolculuk ettiği Ulaşımpark’ın işlettiği Akçaray tramvay hattı ile 336 otobüs tepeden tırnağa temizlenerek hem virüslerden hem de mikroplardan arındırılıyor. Doğa dostu ilaçların kullanıldığı temizlik çalışmaları rutin olarak gerçekleştiriliyor.

OTOBÜS’TE DETAYLI TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edilmesi için her türlü önlemi alıyor. Yapılan detaylı temizliklerde günlük ortalama 65 bin yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta temizleniyor.

TRAMVAYLAR TEPEDEN TIRNAĞA TEMİZLENİYOR

UlaşımPark temizlik ekipleri tarafından ayrıca günlük ortalama 40 bin yolcu taşıyan tramvaylar bakım atölyesinde tepeden tırnağa temizleniyor. Her gece temizlik ekipleri tarafından tramvayların içi, dışı, tutamakları, koltukları, zemini, tavanı, camları ile yolcuların inip ve binerken temas ettikleri tüm noktalar teker teker temizleniyor.

NANO TEKNOLOJİSİ VE UV FİLTRE UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UlaşımPark’a ait 336 otobüs ve tramvaylarda Nano Teklonoloji uygulaması gerçekleştiriliyor. Detaylı temizlik uygulamalarından olan Nano teknoloji uygulaması ile araçlar dezenfekte ediliyor. Tramvaylarda, UV Filtre uygulaması da gerçekleştiriliyor. UV Filtre uygulaması ile tramvay içerisindeki iklimlendirme sistemindeki bakterileri ve mikro organizmaları önleyerek tramvay içerisindeki kötü kokular da önlenmiş oluyor. Ve bu sayede yolcular hijyenik bir ortamda seyahat etmiş oluyor.