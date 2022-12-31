Uzmanından uyarı: Çift rahimli kadınlar gebelik döneminde bunlara dikkat

Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Doğukan Saraç ve ekibi yürüttüğü operasyonla çift rahimli hastaya miyom ameliyatı yaptı. Hastanın sağ rahminde 6 santimetre büyüklüğünde iyi huylu tümör çıkarılırken başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Uzman Doktor Ömer Doğukan Saraç, çift rahmin gebeliğe olan etkisinden, belirti ve tanısından bahsederek bilgilendirmelerde bulundu.

"Çift rahim durumunda bazen tanı bile konulamamaktadır"

Çift rahimle ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ömer Doğukan Saraç, “Birçok kişi önemli ya da önemsiz küçük ya da büyük olmak üzere kimi zaman gebe kalmayı önleyebilecek sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Nadir de olsa görülen doğumsal anomalilerden biri de çift rahimdir. Normal doğumlarda ortalama olarak yüzde 2-4 oranında çift rahim problemi görülebilir. Çift rahmin nasıl ortaya çıktığını anlatmak gerekirse kadınlar bir kız bebeğine hamile kaldıklarında bu bebeğin rahmi yumurtalık tüplerinden başlayarak gelişmeye başlar. Gebeliğin ileri ki aylarında ise oluşmaya başlayan yumurtalık tüpleri iyice gelişerek birleşir ve bebeğin rahmini oluşturur. Bu, normal bir rahim oluşmasının aşamalarıdır ancak bazı durumlarda tüplerin birleşmesi aşaması gerçekleşmez. Bu durumda bebekte bir değil, iki rahim oluşmuş olur. İki rahim ağzı bulunması durumuna çift rahim veya dubleks rahim denilmektedir. Çift rahim durumunda bazen tanı bile konulamamaktadır ve bu durum üreme döneminde bazı problemlere sebep olabilmektedir" dedi.

"Çift rahim durumunun gebelik dışında herhangi bir belirtisi fark edilemeyebilir"

Çift rahmin belirtilerini aktaran kadın doğum uzmanı Saraç, "Çift rahim problemi genel olarak fazla belirgin belirtileri olmayan bir durumdur bu sebeple de teşhis edilmesinde sorun yaşanır. Çift rahim durumunun gebelik dışında herhangi bir belirtisi fark edilemeyebilir ve herhangi bir şikayete sebep olamayabilir. Bu problem bazı kadınlarda farklı belirtileri de ortaya çıkartır. Bunlar adet döneminde meydana gelen şiddetli ağrı durumu, adet düzensizliği, aşırı adet kanaması, karında kitle veya şişkinlik hissi gibi belirtiler olabilir. Bu şikayetler adet görmekte olan birçok kadında farklı sebeplerden de olsa görülebildiği için bu belirtilerin asıl sebebinin ne olduğu ancak doktor kontrolünde öğrenilebilir. Bu yüzden kişinin kendinde bu belirtileri görmesi durumunda doktor kontrolünü aksatmaması gerekmektedir" diye konuştu.

"Ameliyat yapılması gerekiyorsa, çift rahim birleştirme işlemi gerçekleştirilir"

Çift rahim tedavisinden bahseden Saraç, "Çift rahim durumu genellikle belirti göstermediği için ve gebelik durumuna kadar fark edilmediği için herhangi bir tedavi de gerçekleştirilemez. Tedavi yapılabilmesi için öncelikle bir doktor tarafından teşhis konulmalıdır. Çift rahimli olduğu tespit edilen bir kişide genellikle ciddi sorunlar yoksa ve gebe değilse ameliyat tercih edilen bir yöntem değildir. Çift rahim durumu genellikle çok büyük problemler oluşturan sağlık sorunlarına sebep olmadığı için ameliyata gerek duyulmaz. Ameliyat yapılması gerekiyorsa, çift rahim birleştirme işlemi gerçekleştirilir" şeklinde konuştu.

"Çift rahim gebeliğe engel olmaz"

Çift rahim probleminin gebeliğe engel olup olmadığını anlatan doktor Saraç, "Düşünülenin aksine çift rahim durumu rahim ve yumurtalık kanallarının işlevini etkilemediği için bazı istisnalar dışında herhangi bir düşük, ölü doğuma veya gebeliğe engel olmaz. Bu istisnalar rahimin genişliğinden ve yapısal bozukluğundan kaynaklıdır. Kadının normal şekilde gebe kalmasından sonra, bebeğin anne karnında büyümesi sürecinde bebeğin anne rahmine sığamaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bebeğin anne rahmine sığamama durumlarında erken doğum veya düşük durumu gözlenebilir ve bebek kayıpları yaşanabilir. Ayrıca çift rahim durumu yapısal yani bir şekil bozukluğu olduğu için bebeğin rahim içerisindeki pozisyonu ve doğum sırasında anne karnından geliş yönüyle alakalı da bazı problemler oluşturabilir. Çift rahim durumunda oluşabilecek bu tür problemlere karşı gebelik sürecinde sürekli doktor kontrolünde bulunmak önerilir" ifadelerini kullandı.

"İki rahimde birden gebelik görülmesi durumu oldukça risklidir"

Çift rahimli kadınlarda gebe kalma durumunu anlatan Saraç, "Çift rahim teşhisi konulmuş kadınlar da doğal yollarla veya üremeye yardımcı tedavi yöntemleri ile gebe kalabilir. Ayrıca çift rahimli kadınlar hem tekil hem de çoğul gebelikler yaşayabilir. Çift rahim durumunda her iki rahim de fonksiyonel özelliklerini kaybetmediği için bu iki rahimde aynı anda döllenme durumu gözlenebilir. Ancak rahimdeki bebeğin geliştikçe rahime sığamaması ve rahimdeki veya doğum anındaki pozisyonunda oluşan problemlerden dolayı iki rahimin birden döllenmesi yani iki rahimde birden gebelik görülmesi durumu oldukça risklidir. İki rahimde de gebelik görülmesi durumunda doktor kontrolü daha da önemli hale gelir ve detaylı kontrol gerekir. Ayrıca çift rahimli kadınlarda bir rahimde gebelik görüldüğü durumda bir diğer boş olan rahimde adet kanaması devam edebilmektedir. Kadınlar gebelik durumunu anlayabilmek için genelde adet olma sürecini takip eder ve adetinin kesilmesini bekler fakat çift rahim olması durumunda gebelik sürecinde de adet kanaması devam edebildiği için gebelik durumu anlaşılamayabilir bu nedenle kadının vücudunun göstermiş olduğu belirtilere çok dikkat etmesi gerekir. Bu tür durumlarda gebelik kontrolü kanda gebelik testi veya ultrason ile görüntüleme yöntemiyle yapılabilmektedir. Sonuç olarak çift rahimli kadınlar doğal yollarla da gebe kalabilir fakat gebelik sürecinde bebeğin gelişmesi ile birlikte bazı problemler oluşabilmektedir. Bu problemlerin yaşanmaması ve bebek kaybı olmaması için çift rahim problemi yaşayan gebelerin sürekli doktor kontrolünde bulunması önerilir" dedi.

"Üst üste düşük olursa rahim birleştirme ameliyatı gerekir"

Çift rahimli kadınların gebeliklerinde görülebilecek riskleri sıralayan doktor Saraç, "Anne karnındaki rahim alanı ikiye bölündüğü için yarısı kadar küçülür. Bu yüzden bebek rahim içerisine yerleşmekte problem yaşar ve bu durumda düşük görülebilir. Anne karnına yerleşen bebek doğru pozisyon alamadığı için makat gelişinde bulunabilir. Bu problem sebebiyle çift rahim durumunda oluşan gebelikte doktorlar tarafından normal doğum değil sezaryen doğum yapılması önerilir. Çift rahim problemi yaşayan kadının gebelikleri birkaç kere üst üste düşük ile sonuçlanmışsa rahim birleştirme ameliyatı olması gerekir" diye konuştu.

CHA