Vali Aksoy, Fatih Devlet Hastenesinde incelemelerde bulundu

İncelemede; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Şenol Ergüney, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Gökhan Nalbant ve hastane yönetimi eşlik etti.

Hastanenin bölgemizde önemli bir sağlık ihtiyacını karşılayacağını belirten Vali Aksoy; “Fatih Devlet Hastanemiz Haziran itibariyle poliklinikler olarak hizmet vermeye başlamıştı. Hastane inşaatının tamamlanmasıyla birlikte kliniklerdeki diğer birimleri de bu binaya taşımak suretiyle hizmetlerine devam edecek. 400 yataklı olarak planlanan Fatih Devlet hastanemizde; 68 yoğun bakım ünitesi, 35 fizik tedavi ünitesi bulunmakta ve önümüzdeki süreçte hastalara en iyi şekilde hizmet vermek için bu çalışmalarına devam edecek. 20 bin metrekare üzerinde 56 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu hastanemizde, 2 ameliyathane bulunmaktadır. Önümüzdeki dönemde hastanemize bağlı olarak bazı birimler oluşturulacaktır. Koroner ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri, palyatif bakım merkezi gibi birçok yeni birim hastanemizde önümüzdeki süreçte 2019 yılı içerisinde hizmet vermeye devam edecektir. Gebze’mize, bölgemize, ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Görev yapan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bölgemizdeki sağlık hizmetlerinde kullanılan hizmet kalitesini daha üst noktalara taşımış olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmalarının ardından hastane acil servisi, çocuk acil servisi ve yataklı diğer servisleri gezen Vali Aksoy, servislerde bulunan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dilekleri ile çiçek verdi.



