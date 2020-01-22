Vali Aksoy, şehir hastanesini inceledi

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Vali Hüseyin Aksoy’a Şehir Hastanesine ulaşımda kullanılacak güzergâhlar ile yapımı devam eden kavşak ve bağlantı yolları hakkında bilgi sunumunda bulundu.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarında incelemelerde bulunan ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Tugay Çolak’tan aldığı bilgiler sonucu Vali Hüseyin Aksoy’un yapmış olduğu açıklamalarında ise; “Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yollarının ihalesi Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce yapıldı ve inşaatına başlandı. Bugün de Karayolları Bölge Müdürümüzle beraber yerinde inceleme yaparak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık.

Şehir hastanemiz halkımıza hizmet vermeye başladığında; trafiğinin rahatlaması için yapılacak kavşak inşaatları ve bağlantı yolları ile halkın rahat bir şekilde hastaneye ulaşımı sağlanmış olacak. Yaklaşık 200 milyona mal olacağı değerlendirilen bu kavşak inşaatı da şehir hastanemiz için önemli bir çalışma. Temennimiz bu yılsonuna kadar da yolun tamamlanarak, hastane ile birlikte halkımıza hizmet verecek konuma gelmesidir. Emeği geçen karayolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” diyen Aksoy, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin bölgemize hayırlı olmasını, şifa sunmasını diledi.









