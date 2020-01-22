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Vali Aksoy, şehir hastanesini inceledi

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kamu - Özel sektör iş birliği ile yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatının bağlantı yollarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aksoy, şehir hastanesini inceledi

22 Ocak 2020 Çarşamba 13:36

Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Vali  Hüseyin Aksoy’a Şehir Hastanesine ulaşımda kullanılacak güzergâhlar ile yapımı devam eden kavşak ve bağlantı yolları hakkında bilgi sunumunda bulundu.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarında incelemelerde bulunan ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Tugay Çolak’tan aldığı bilgiler sonucu  Vali  Hüseyin Aksoy’un yapmış olduğu açıklamalarında ise; “Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yollarının ihalesi Karayolları Bölge Müdürlüğümüzce yapıldı  ve inşaatına başlandı. Bugün de Karayolları Bölge Müdürümüzle beraber yerinde inceleme yaparak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık.

Şehir hastanemiz halkımıza  hizmet vermeye başladığında; trafiğinin rahatlaması için yapılacak kavşak inşaatları ve  bağlantı yolları  ile  halkın rahat bir şekilde hastaneye ulaşımı sağlanmış olacak. Yaklaşık 200 milyona mal olacağı değerlendirilen bu kavşak inşaatı da şehir hastanemiz için önemli bir çalışma. Temennimiz bu yılsonuna kadar da yolun tamamlanarak, hastane ile birlikte halkımıza hizmet verecek konuma gelmesidir. Emeği geçen karayolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” diyen Aksoy, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin bölgemize hayırlı olmasını, şifa sunmasını  diledi. 




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