Yanlış Bildiğimiz Doğrular!

Sağlıklı yağlar beslenmenizin %30 unda olmalıdır. Ancak trans ve satüre yağlardan uzak durum.
Saçları kestirmek, saçların daha hızlı uzamasına ve daha gür çıkmasına yardımcı olur.
Yapılan araştırmalara göre kesilen saçlar daha hızlı ya da gür uzamıyor. Kıl genetiği değişmiyor. Saçlarınızı bakım yaparak gürleştirebilirsiniz.
Çok yakından televizyon izlemek, gözlerin bozulmasına sebep olur.
Televizyonu yakından ya da uzaktan izlemenin görme bozukluğuna sebep olduğunu gösteren herhangi bir bulgu bulunmamıştır.
Günde 4 saat uyku bana yetiyor diyorsanız, sizin için yeterlidir. Ayrıca, hafta sonları eksik kalan uykularınızı fazla uyuyarak tamamlayabilirsiniz.
Uyku sonradan telafi edilemez. İdeal uyku 6-7 saattir.
Tırnak batması (ayak tırnakları) durumunda tırnağınızın köşe kenarlarını keserek tırnak batmasını önleyebiliriz.
Tırnak köşelerini kesmek tırnağın daha geriden batmasına sebep olur.
Gastroözafageal reflü (reflü hastalığı) mide asitinin çok fazla olmasından kaynaklanır.
Mide içeriğinin, özofagusa geri kaçması sonucunda oluşur.
Eğer çiğnediğiniz sakızı yutarsanız mide-bağırsaklara yapışır ve senelerce orada kalabilir.
Yapılan son araştırmalar sakızın temel maddesini oluşturan kimyasalların %50'sinden fazlasını vücudun tanımadığını gösterdi. Dolayısıyla vücut tanımadığı her maddeye yaptığı gibi dışkı ile atar.