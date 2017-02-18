Yanlış Bildiğimiz Doğrular!

Yağlanmaya (bedensel yağ oranınızın artmasına) sebep olan yediğiniz yağlı besinlerdir.Saçları kestirmek, saçların daha hızlı uzamasına ve daha gür çıkmasına yardımcı olur.Çok yakından televizyon izlemek, gözlerin bozulmasına sebep olur.Günde 4 saat uyku bana yetiyor diyorsanız, sizin için yeterlidir. Ayrıca, hafta sonları eksik kalan uykularınızı fazla uyuyarak tamamlayabilirsiniz.Tırnak batması (ayak tırnakları) durumunda tırnağınızın köşe kenarlarını keserek tırnak batmasını önleyebiliriz.

Gastroözafageal reflü (reflü hastalığı) mide asitinin çok fazla olmasından kaynaklanır.

Mide içeriğinin, özofagusa geri kaçması sonucunda oluşur.

Eğer çiğnediğiniz sakızı yutarsanız mide-bağırsaklara yapışır ve senelerce orada kalabilir.

Yapılan son araştırmalar sakızın temel maddesini oluşturan kimyasalların %50'sinden fazlasını vücudun tanımadığını gösterdi. Dolayısıyla vücut tanımadığı her maddeye yaptığı gibi dışkı ile atar.