Yaşlanmayın Yaş Alın !

İçinizi güzelleştiremedi

kten sonra dışınızın güzelleşmesi zor desem şu yaşlanma kremlerinizi bırakıp bu postu okur musunuz?

Hepimiz cildimizin parlak,canlı, nemli gözükmesini isteriz.Okumadan önce o zaman hepimiz 'su' içiyoruz. Günde 2-2,5 litre suyunuzu tamamlayın.Hem yıllara meydan okuyun hem metabolizmasınız canlandırın.

Gelelim ikinci maddeye az yağlı yiyecekler tercih edin ve hazırlayın. Paketli ürün kullanımınızı azaltın. Çiğ badem,çiğ fındık,ceviz tüketimini ihmal etmeyin.Peki farklı bir ürün olan 'keten tohumunu' hiç duydunuz mu? Keten tohumunu ister kefirlerinizin üzerine ister salatalarınıza günde 1 çay kaşığı olacak şekilde kullanmalısınız. Yine E vitamin içeriği yüksek ayçiçek çekirdeğini(çiğ) salatalarınızda tercih edebilirsiniz.

Hazır gıda ve paketli ürün kullanmayı bırakmalısınız.S af şekeri kesip tatlı ihtiyacınızı meyve,pekmez, yağsız fıstık ezmesinden karşılayabilirsi niz.

Doğal tahıllarla kendi ekmeğinizi kendiniz yapmayı deneyin.(ekşi mayalı)

Gelelim işin sırrı Antioksidanlara :Çekirdekli siyah üzüm, ahududu,framboaz , brokoli,yeşil yapraklı sebzeler,lahana, avokado,karnabah ar,çilek,kavun.

Likopen etkisinden dolayı 'domates' ön sıradadır.Domate si salça olarak tüketirseniz veya zeytinyağıyla biraz ısıtırsanız yine likopenin etkisi artacaktır.(liko pen erkeklerde prostat kanserini önler.)

Glisemik indeksi düşük yiyecekler cildimize yine çok iyi gelecektir.

Yeşil Smothie

1 avuç ıspanak, 1 avuç brokoli,keten tohumu, 1 dilim ananas, 1/4 demet maydonoz,1/2 su bardağı su: Hepsini blenderize edip tüketebilirsiniz .

Kırmızı Mucize