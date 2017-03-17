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Yaşlanmayın Yaş Alın !

Gebze Newlife Sağlıklı Yaşam Merkezi Yönetici Diyetisyeni Gizem Salman yaşlanmayı geciktirmek için bilgiler verdi.

Yaşlanmayın Yaş Alın !

17 Mart 2017 Cuma 13:01

 İçinizi güzelleştiremedikten sonra dışınızın güzelleşmesi zor desem şu yaşlanma kremlerinizi bırakıp bu postu okur musunuz?

Hepimiz cildimizin parlak,canlı, nemli gözükmesini isteriz.Okumadan önce o zaman hepimiz 'su' içiyoruz. Günde 2-2,5 litre suyunuzu tamamlayın.Hem yıllara meydan okuyun hem metabolizmasınız canlandırın.

Gelelim ikinci maddeye az yağlı yiyecekler tercih edin ve hazırlayın. Paketli ürün kullanımınızı azaltın. Çiğ badem,çiğ fındık,ceviz tüketimini ihmal etmeyin.Peki farklı bir ürün olan 'keten tohumunu' hiç duydunuz mu? Keten tohumunu ister kefirlerinizin üzerine ister salatalarınıza günde 1 çay kaşığı olacak şekilde kullanmalısınız. Yine E vitamin içeriği yüksek ayçiçek çekirdeğini(çiğ) salatalarınızda tercih edebilirsiniz.

Hazır gıda ve paketli ürün kullanmayı bırakmalısınız.Saf şekeri kesip tatlı ihtiyacınızı meyve,pekmez, yağsız fıstık ezmesinden karşılayabilirsiniz.

Doğal tahıllarla kendi ekmeğinizi kendiniz yapmayı deneyin.(ekşi mayalı)

Gelelim işin sırrı Antioksidanlara :Çekirdekli siyah üzüm, ahududu,framboaz, brokoli,yeşil yapraklı sebzeler,lahana,avokado,karnabahar,çilek,kavun.

Likopen etkisinden dolayı 'domates' ön sıradadır.Domatesi salça olarak tüketirseniz veya zeytinyağıyla biraz ısıtırsanız yine likopenin etkisi artacaktır.(likopen erkeklerde prostat kanserini önler.)

Glisemik indeksi düşük yiyecekler cildimize yine çok iyi gelecektir.

Yeşil Smothie

1 avuç ıspanak, 1 avuç brokoli,keten tohumu, 1 dilim ananas, 1/4 demet maydonoz,1/2 su bardağı su: Hepsini blenderize edip tüketebilirsiniz.

Kırmızı Mucize

1 çay bardağı frambuaz, 1 yemek kaşığı chia, 1/2 orta boy greyfurt, 5-6 adet çiğ badem, 1 tatlı kaşığı keçiboynuzu pekmezi, 1/2 şişe doğal maden suyu


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