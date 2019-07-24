Yaz Aylarında Görülen Enfeksiyonlarından Korunmak İçin Öneriler

Sıcak havalar, enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığında artışına neden oluyor. Yaz aylarında ortaya çıkan bu enfeksiyon hastalıkları, kendisini ateş yüksekliği, baş ağrısı, gözlerde kızarıklık, boğaz ağrısı, öksürük, bulantı-, kusma, karın ağrısı, ishal, vücutta oluşan döküntüler gibi belirtiler ile gösteriyor.

Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır İçerenköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. F. Nur Özdoğan, yaz aylarında sıklıkla rastlanan enfeksiyonlara dikkat çekiyor.

· Yaz aylarında en sık rastlanan enfeksiyonların başında akut gastroenteritler geliyor. Güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşımın sağlanamadığı bir bölgede, su içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik amaçlı kullanmak ishalli hastalıkların görülme olasılığını artırıyor. Diğer yayılma yolu ise hijyenik olmayan şartlarda hazırlanmış veya saklanmış yiyeceklerin tüketilmesi ile gerçekleşiyor. Kirli sulardan yakalanmış balık ve deniz ürünlerini tüketmek de ishalli hastalıklar için kaynak teşkil ediyor.

· Virus, bakteri ve parazitlerin neden olduğu mide ve bağırsakların iltihabına neden olan bu hastalıktan bazı basit tedbirlerle korunmak mümkün. Hijyenik olmayan, iyi pişirilmemiş açıkta satılan yiyeceklerden uzak durmak, yıkanmamış sebze ve meyveleri tüketmemek, suların temiz olduğundan emin olmak gerekiyor.

· Yaz aylarında özellikle çocuklarda daha sık görülen adenovirus enfeksiyonları, göz, solunum yolları ve bağırsakları etkiliyor. İnsandan insana hapşırık öksürük ile havaya yayılan parçacıkların solunmasıyla ya da direk temas ile bulaşıyor. Korunmak için, hasta kişilerle temasın önlenmesi, ellerin yıkanması, temiz ve iyi pişirilmiş gıdaların tüketilmesi gerekiyor.

· Yine yaz aylarında rastlanan ve solunum yollarından bulaşan Lejyoner hastalığı, legionella türlerinin neden olduğu ciddi bir akciğer enfeksiyonu. Bu hastalık genellikle, çevresel kaynaklardan yayılan soğutma kulelerinin fanlarından, jakuzi ve duş başlıklarından, sprey nemlendirme cihazlarından, dekoratif fıskiyelerden yayılan su damlacıklarının solunması ile bulaşıyor. Altta yatan kronik hastalığı olan veya immün sistemi zayıf bireyleri etkiliyor. Özellikle depo suyunun kullanıldığı tesislerde, duş öncesinde yaklaşık bir dakika suyun akıtılması, klimaların filtrelerin bakımı ve temizliği hastalıktan korunmada alınacak önlemler arasında yer alıyor.

· Böcek ısırık ve sokmaları ise en fazla rastlanan vakaların başında geliyor. Yüksek ateşle seyreden ve kenelerle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Lyme ve Q ateşi gibi hastalıklar ülkemiz coğrafyasında da görülüyor. Korunmak için, kenelerin bulunabileceği sulak, çalılık, ormanlık ve kırsal alanlarda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Ayrıca sivrisinekler ile bulaşan Afrika ve Asya ülkelerinde sıkça görülen Sıtma ve Orta ve Güney Amerika, Pasifik Adaları, Tropikal Afrika ve Güneydoğu Asya’dan oluşmak üzere 23 ülkede hızla yayılan Zika Virus Hastalığı ağır ve ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Hastalığın görüldüğü ülkelere seyahat eden kişilerde yüksek ateş gelişmesi halinde mutlaka hekime başvurmak gerekiyor.

· Sivrisinekler ile bulaşan bir diğer önemli enfeksiyon hastalığı ise Batı Nil Ateşi, ülkemizde ve Fransa, Romanya, Rusya, Yunanistan, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Amerika kıtasında görülüyor. Erken teşhis konulmadığı takdirde ölümcül olabiliyor. Bu nedenle sivrisinek sokması sonrası ateş gelişmesi durumunda mutlaka hekime başvurulmak gerekiyor.