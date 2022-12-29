Yeni yıl; hedef, duygu ve düşüncelerinizi gözden geçirmek için fırsat olsun

Yaşamda olaylardan ziyade olaylara verilen anlamların büyük önem taşıdığını hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Hepimiz yaşadığımız olaylara farklı anlamlar yükler, farklı duygular hissederiz. Her birimizin hedefi, hissettikleri kendine özgü ve kendi hayatımızın içinde değerli anlamlar taşır. Ne istediğimizi ve ne hissettiğimizi bilmek, duygularımızı sorgulamak, farkındalığımızı arttırmak, kendimizi hayatımızın merkezine koyup buna uygun yaşamak her zaman önceliğimiz olmalı” dedi.

Ezgi Dokuzlu, yeni yıl ile ilgili 10 önemli tavsiyede bulundu:

Her yeni yıla girmeden önce bir iç değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeyi yaparken isteklerimizi duygularımızla beraber oluşturmak ve kendimize şefkatle yaklaşmak gerekiyor. Çevremize sabırla yaklaşırken kendimize iyi davranmayı ve sabretmeyi bazen unutabiliyoruz.

Hedeflerimizi neden seçtiğimizi bilmek onlara giden yolu güçlendirir ve motivasyonu arttırır. Birçok kişi başarılı, güçlü, saygı duyulan bir insan olmayı ve iyi bir işe, gelire sahip olmak ister. Ancak bu isteklerin kaynağını inceleyip, bu hedeflere neden ulaşmak istediğimizi netleştirirsek hedefe doğru yoldan ve sağlam adımlarla ilerleyebiliriz.

Hedeflerinizi belirlerken ulaşılabilir hedefler koymaya gayret edin. Ulaşılabilir seviyede olmayan hedefler, motivasyonunuzun düşmesine neden olur ve uzun vadede hayal kırıklığı yaşatabilir. Aynı zamanda ilgi ve yeteneklerinize uygun hedefler belirlemeniz başarıya ulaşırken bu yolculuktan keyif almanızı sağlayacak ve başarı ihtimalinizi arttıracaktır.

Yeni bir yıla hazırlık için önce yaşadığımız son dönemi değerlendirmek, farkındalık oluşturacaktır. Son zamanlarda hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı, neler yaptığınızı, kazanç ve kayıplarınızı gözden geçirin.

Mükemmeli hedeflemeyin. Hata yapmanın normal olduğunu, hiçbir şeyin mükemmel olmadığını kendinize hatırlatın. Unutmayın en mükemmel hedef en çok istediğiniz şeydir.

İsteklerinizi gerçekleştirirken duygularınızı da unutmayın. Hayatınızı istediğiniz noktaya ulaştırırken kendinize bulunduğunuz konumdan mutlu olup olmadığınızı mutlaka sorun. Zamanla amaçlarımız, hissettiklerimiz değişebilir. Değişimi kabul ederek yolculuğa devam edin.

Herkesten önce kendinizi memnun etmelisiniz. Kendi isteklerinizin farkında olup her zaman hayatınızın merkezinde kendiniz olmanız gerektiğini unutmamalısınız.

Yaşanan hızlı ve yoğun hayat akışı iç sesinizi duymanıza engel olabilir. Durup dinlenmeye ve bazen ara vermeye ihtiyacınız olabilir. Ruh sağlığını korumak ve başarıya ulaşmak için kendinize düzenli vakit ayırmak çok önemli.

Yeni dönemde de her zaman olduğu gibi olumlu, güzel olaylar bazen de olumsuz olaylar olacaktır. Her zaman hatalarınızdan ders çıkarın ve yeni yaşantılara deneyimlere karşı cesur olun.