Yılın Hemşiresi Gebze'den

T.C Sağlık Bakanlığı’nın Ebeler ve Hemşireler Günü kapsamında Ankara’da program düzenledi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi Hemşiresi Nurcan Çakır yılın hemşiresi seçildi.

Düzenlenen programa ilimizden Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden Hemşire Nurcan Çakır ve Karamürsel Devlet Hastanesi’nden Ebe Ayten Bozat katıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden Hemşire Nurcan Çakır yılın hemşiresi seçilirken, Ayten Bozat ise yılın ebesi seçildi.