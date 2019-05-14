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Yılın Hemşiresi Gebze'den

Gebze Fatih Devlet Hastanesi Hemşiresi Nurcan Çakır yılın hemşiresi seçildi.

Yılın Hemşiresi Gebze'den

14 Mayıs 2019 Salı 15:55

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T.C Sağlık Bakanlığı’nın Ebeler ve Hemşireler Günü kapsamında Ankara’da program düzenledi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi Hemşiresi Nurcan Çakır yılın hemşiresi seçildi.

Düzenlenen programa ilimizden Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden Hemşire Nurcan Çakır ve Karamürsel Devlet Hastanesi’nden Ebe Ayten Bozat katıldı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nden Hemşire Nurcan Çakır yılın hemşiresi seçilirken, Ayten Bozat ise yılın ebesi seçildi.
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