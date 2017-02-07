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YOĞURT SUYUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

Yoğurt suyu, yoğurdun içerisinde bulunan tüm vitamin, mineral ve proteinleri ve aminoasitleri bünyesinde barındırır.

YOĞURT SUYUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

07 Şubat 2017 Salı 16:41

Yoğurttaki B vitamini suyunda gizlidir. Süzme olarak tükettiğinizde B vitamini kalmaz.
 
1- Yoğurt suyu; kemik, diş ve saç gelişimi için çok önemli olduğundan çocuklarımız için mucizevi bir besindir.Günün her saatinde kullanılabilir.Ayrıca yaşlılarda kemik erimesini önlemede çok önemli rolü vardır.
 
2- Araştırmalara göre yoğurt suyunun içerisinde bulunan bakteriler antikanserojen etkisi nedeniyle kanser hastalıkları daha başlamadan önlenmekte ve vücutta kötü huylu tümörlerin gelişimi yoğurt suyunda bulunan probiyotikler sayesinde önlenebilmektedir.
 
3- Yoğurt suyu böbrek taşı düşürmek için de kullanılabilen bir içecektir. Böbrek kumları ve böbreklerde taş şikayeti olanların ufak çaptaki kum ve taşları düşürebilmeleri için yoğurt suyu içmeleri önerilmektedir.
 
4- Yoğurt suyu tiroit bezlerinin çalışmasına ve guatr hastalığının da önlenmesine yardımcı olur. Kısacası yoğurt suyu guatıra ve tiroide iyi gelen besinler, içecekler arasında en ön sıralardadır.
 
5- Hazımsızlığa ve mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği söylenmektedir.
 
6- Kolesterolü dengelemede yardımcı olan yoğurt suyu vücutta zararlı toksinlerin atılmasında da önemli rol oynar.
 
7- Yoğurt suyunun diyabet hastalarında şekeri düşürücü özelliğini gözardı etmemek lazım.

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