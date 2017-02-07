YOĞURT SUYUNUN MUCİZEVİ FAYDALARI

Yoğurt suyu, yoğurdun içerisinde bulunan tüm vitamin, mineral ve proteinleri ve aminoasitleri bünyesinde barındırır.

Yoğurttaki B vitamini suyunda gizlidir. Süzme olarak tükettiğinizde B vitamini kalmaz.

1- Yoğurt suyu; kemik, diş ve saç gelişimi için çok önemli olduğundan çocuklarımız için mucizevi bir besindir.Günün her saatinde kullanılabilir.Ayrıca yaşlılarda kemik erimesini önlemede çok önemli rolü vardır.

2- Araştırmalara göre yoğurt suyunun içerisinde bulunan bakteriler antikanserojen etkisi nedeniyle kanser hastalıkları daha başlamadan önlenmekte ve vücutta kötü huylu tümörlerin gelişimi yoğurt suyunda bulunan probiyotikler sayesinde önlenebilmektedir.

3- Yoğurt suyu böbrek taşı düşürmek için de kullanılabilen bir içecektir. Böbrek kumları ve böbreklerde taş şikayeti olanların ufak çaptaki kum ve taşları düşürebilmeleri için yoğurt suyu içmeleri önerilmektedir.

4- Yoğurt suyu tiroit bezlerinin çalışmasına ve guatr hastalığının da önlenmesine yardımcı olur. Kısacası yoğurt suyu guatıra ve tiroide iyi gelen besinler, içecekler arasında en ön sıralardadır.

5- Hazımsızlığa ve mide rahatsızlıklarına da iyi geldiği söylenmektedir.

6- Kolesterolü dengelemede yardımcı olan yoğurt suyu vücutta zararlı toksinlerin atılmasında da önemli rol oynar.

7- Yoğurt suyunun diyabet hastalarında şekeri düşürücü özelliğini gözardı etmemek lazım.