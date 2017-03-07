Zabıtadan pazar denetimi

Ekipler vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmeleri için gerçekleştirdikleri denetimler sırasında, pazarcı esnafının hijyen ve temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Ekipler denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen pazarcı esnafları hakkında 5957 Sayılı Kanunun pazar yerleri hakkındaki yönetmeliği doğrultusunda yasal işlem gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşların daha sağlık ve hijyenik bir ortamda pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için denetimlerine devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları, öneri ve şikayetlerini Alo Zabıta 153 servisini arayarak bildirmelerini açıkladı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×