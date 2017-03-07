SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıtadan pazar denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı pazar servis amirliğince ilçe sınırları içerisinde kurulan semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

Zabıtadan pazar denetimi

07 Mart 2017 Salı 10:44

 Ekipler vatandaşların daha hijyenik ve sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmeleri için gerçekleştirdikleri denetimler sırasında, pazarcı esnafının hijyen ve temizlik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Ekipler denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen pazarcı esnafları hakkında 5957 Sayılı Kanunun pazar yerleri hakkındaki yönetmeliği doğrultusunda yasal işlem gerçekleştirdi. Ekipler vatandaşların daha sağlık ve hijyenik bir ortamda pazar ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için denetimlerine devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları, öneri ve şikayetlerini Alo Zabıta 153 servisini arayarak bildirmelerini açıkladı.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sgk Güvencesiyle İmplant ! Sgk Güvencesiyle İmplant !
Hamilelikte Reflüye Karşı Pratik Önlemler Hamilelikte Reflüye Karşı Pratik Önlemler
Personel Alınacak! Personel Alınacak!
UlaşımPark’ın temizlik timiyle sağlıklı yolculuklar UlaşımPark’ın temizlik timiyle sağlıklı yolculuklar
Yüzde 85 'i Kanseri Yendi Yüzde 85 'i Kanseri Yendi
İş yeri hekimleri buluştu! İş yeri hekimleri buluştu!
Yukarı Çık

Sgk Güvencesiyle İmplant !
Estetik diş tedavileri artık Sgk güvencesinde yaptırılacak.

Haberi Oku