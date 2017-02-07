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229 gün sonra cezaevinden çıktı

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, 229 gün sonra bugün tutuklu bulunduğu cezaevinden çıktı

229 gün sonra cezaevinden çıktı

07 Şubat 2017 Salı 21:37

İZGAZ davasındaki yargılaması sonucu 2016 yılı Haziran ayında hapis cezası alan eski milletvekili ve eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen, bugün tahliye oldu. Sirmen'i sevenleri ve partililer karşıladı.

 

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EN BÜYÜK ŞEY ÖZGÜRLÜK

Sirmen buradan ilk olarak CHP il binasına geçti. Sirmen'in ilk açıklaması, "Herkese minnettarım. En büyük şey özgürlük. CHP'yi iktidar yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten cok anlamlı bir gün. Sizlerle buluşmak çok anlamlı. Bize uygulanan hak adalet değildi. Vicdanımız rahat. Kocaelililerin bize olan destekleri moral verdi. Özellikle başarılı belediye başkanımız Yalova'dan buraya geldiler" oldu.

 

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ADALET YERİNİ BULDU

Sirmen, "Bugün yeniden doğdum. Beni 7,5 aydır hapsettiler. Ben pişman değilim. Ben Kocaeli halkına hizmet etmekten başka hiçbir şey düşünmedim. Bugün Kocaeli, İzmit bizim yaptığımız projelerle ayakta. Yuvacık Barajı projesinde bizi içeri attıramadılar. En iddialı projemiz doğalgaz projesinde yaptılar. Beni içeri atan, beni yargılayan hakimler şimdi içeride, görevden alındılar. Adalet yerini buldu" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da, "Vefa ile Sefa, Türkiye çekmeyecek hiç cefa" diye konuştu.

 

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