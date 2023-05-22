SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

73 Selamet Kuşağı Akıncıları'ndan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Erdoğan'a Destek

Elazığ'da 73 Selamet Kuşağı Akıncıları, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerinde de yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini açıkladı.

73 Selamet Kuşağı Akıncıları'ndan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Erdoğan'a Destek

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00

  Elazığ'da 73 Selamet Kuşağı Akıncıları, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 73 Selamet Kuşağı Akıncılar Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, Türkiye genelinde binlerce akıncı ile sosyal medya grubu oluşturduklarına dikkat çekerek, seçimlerde 14 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini söyledi.  
  Hakkın hakimiyeti için akıncı bir ruhla çalışan merhum Necmettin Erbakan hocanın kurduğu Milli Görüş hareketinin 73 kuşağı gençlerinin oluşturduğu bir topluluk olduklarını aktaran 73 Selamet Kuşağı Akıncılar Koordinatörü Ahmet Tanrıverdi, "Akıncı ruhunu hiç kaybetmeyen bizler aradan yıllar geçtikten sonra yeniden bir araya gelerek kendimize 73 Selamet Kuşağı Akıncılar adını vererek Türkiye genelinde binlerce dava kardeşimizle sosyal medya grubumuzu oluşturduk. 15 Mart Çarşamba günü Konya’da kardeşlerimizle bir araya gelerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek açıklamamızı kamuoyu ile paylaştık. Bu açıklamamızın ardından çeşitli STK’lardan Cumhurbaşkanımıza destek açıklamaları geldi bu da bizi mutlu etti. Daha sonra 73 Selamet Akıncılar Grubumuz, Elazığ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’da kapalı salon destek toplantılarını akıncı kardeşlerimizle icra ettik. 28 Mayıs'ta aziz milletimiz Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci bir tur seçimine gidiyor. Bu seçim, Türkiye Cumhuriyeti seçimlerinin en kritik seçimi haline gelmiştir. Bütün şer güçler, Türkiye’nin sayılı ülkeler arasına girmesini önlemek için Cumhurbaşkanımızı mağlup etmek için bir araya gelmişlerdir. Bu sebeple vakit hak yolunda yürüyen ve hayırda yarışan kurum ve kuruluşların el birliği içerisinde Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma vaktidir. 73 Selamet Kuşağı Akıncıları olarak, bu seçimin önemine binaen tavrımızı belirlediğimiz gibi kardeş kurul ve kuruluşlarımızla birlikte gönül birliği içerisinde hareket ederek duruşumuzu bir kez daha net bir şekilde Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ortaya koyuyoruz" dedi. 
 
  "İkinci turda tekrar sandık başına gideceğiz" 
  28 Mayıs seçiminin 'tam bağımsız Türkiye' ile 'Batı'nın uydusu Türkiye'nin tercihinin yapılacağı bir seçim olacağının da altını çizen 73 Selamet Kuşağı Akıncılar Koordinatörü Tanrıverdi, "Bu seçim Türkiye düşmanı küreselci emperyalist güçler ile Anadolu ruhunu taşıyan Türkiye sevdalısı olanlar arasında bir seçim olacaktır. Bir başka ifade ile bu seçim, istikbal ve istiklalimizin kaderinin belirleneceği, gayrı milli güçler ile milli mücadele ruhuna sahip olanlar arasındaki bir seçim olacaktır. Bu seçimlerde, birçoğu ateist ve komünist olan, İslam ve Türk düşmanı 14 siyasi parti, ABD ve AB ülkeleri ve medyaları ile bütün terör örgütlerinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın karşısında cephe alması onun hak ehli olduğunun ispatıdır. Küreselci emperyalistlere karşı yeniden tam bağımsız büyük Türkiye’nin geleceği için ikinci turda, 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gideceğiz. İnancımız ve heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden seçim sabahına kadar, ulaşılamayan tek bir kişi kalmayıncaya kadar çalışmalıyız. Bu vesile ile belirtmek isteriz ki, 73 Selamet Kuşağı Akıncıları olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteğimizi yenileyerek tüm halkımızı bu kutlu mücadelede onun yanında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeEskihisarİzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Talus, İstişare Kurulunuda Sandık Nöbetine Çağırdı Talus, İstişare Kurulunuda Sandık Nöbetine Çağırdı
Ak Parti’de Vekiller Ve Adaylar Tam Kadro Sahada Ak Parti’de Vekiller Ve Adaylar Tam Kadro Sahada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sinan Bey ile aramızda pazarlık olmadı“ Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Sinan Bey ile aramızda...
Sinan Oğan Desteklediği İsmi Açıkladı! Sinan Oğan Desteklediği İsmi Açıkladı!
AK Parti’de, sandık seferberliği AK Parti’de, sandık seferberliği
BBP Kocaeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek BBP Kocaeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Talus, İstişare Kurulunuda Sandık Nöbetine...
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus’un, bu pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimleri...

Haberi Oku