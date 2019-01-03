'Aday Bile Bulamıyorlar!'

“Artık hesap veren değil hesap soran Türk devleti var” diyen Ünlü, “Milletçe kenetlendik, tek nefes olduk zalimlerin oyunu bozuldu. Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Beka kilididir. Terörü yenmiş, ekonomik saldırıları püskürtmüş bir ülkeyiz. Türkiye hem sahada hem masadadır. 2018’den geleceğe baktığımızda son derece umutluyuz. Karamsarlık bizim kitabımızda yazmayacaktır. Türkiye’yi hak ettiği gelişmişlik ve medeni noktalara cumhur ittifakı ahlakıyla taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.



Seçim çalışmalarına da değinen Ünlü, “MHP Kocaeli 1 Eylül’de başladığı seçim çalışmalarına hiç bir siyasi parti SİM kurmazken biz kurduk. Saha çalışmalarına başladık. MHP İl Teşkilatı 3 ayda yaptığı 250 saha programı ile 150 bin kişiye dokunmuştur. 4 bine yakın sandık başkanına eğitim vermiş, 472 mahalle başkanına plaket vermiştir. 12 ilçe muhtarları ziyaret edilmiştir. Her muhtara yardımcı eleman sözünü muhtarlara veriyoruz. Cumhur İttifakının başarılı olması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

15 GÜN İÇİNDE ADAYLAR NETLEŞECEK

Önümüzdeki hafta 15’ine kadar ittifak konuları netleşeceğini söyleyen Ünlü, “MHP Kocaeli’deki belediyelerle ilgili yapılan çalışmalarda kriterler belli. Bunlar üzerinden çalışmalar devam etmektedir. 9 seçim 3 referandum gördük. MHP Genel Merkezine tüm bilgileri gönderdik. Masada değerlendirmeler yapılmakta. MHP son ana kadar kendi ittifakla ilgili görüşmeleri yapacaktır. Genel merkezden karar geldiğine karar ne olursa olsun ama fakat lakine mahal vermeden cumhur ittifakının ruhuna yakışır şekilde çalışmaya devam edecektir. Hedefimiz Cumhur İttifakı’nın Kocaeli’de yüzde 60 oy almasıdır. Cumhur İttifakı adayı netleştiğinde Büyükakın ile çalışmaya devam ederiz. Genel Merkezden henüz net bir açıklama yapılmadı. Yapılan açıklamada 4 ilçede MHP, diğer ilçelerde ittifak adayı destekleneceği yönündeydi." açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİ ADAY BULMAKTA ZORLANIYOR

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a mesaj gönderen Ünlü, “Kocaeli’de zor günler geçirmekte. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İYİ partiye verilmesiyle tabanın nereye oy vereceğini merak ediyoruz Sarıbay MHP’nin hedefi yok mu demişti. MHP İl Başkanın hedefi Cumhur İttifakı’nın yüzde 60 oy almasıdır. 15 yıl Kocaeli yöneten CHP yöneticilerinin Kocaeli de hiç mi hedefleri yok. CHP seçmenin iyi parti adayına nasıl oy vereceklerini merak ediyorum. İyi parti büyükşehir adayı bulmakta zorlanıyor. 6 kişiye gittiler ret cevabı aldı. Köprülere çıkan intiharkolik hasana teklif etseler İYİ parti büyükşehir adaylığını kabul etmez” diyerek sözlerini noktaladı.