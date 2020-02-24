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ADD Gebze, Aydın’la devam

Geçtiğimiz hafta çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle genel kurulu gerçekleştirilemeyen Gebze Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), önceki gün çoğunluğa bakılmaksızın genel kurulunu gerçekleştirdi.

ADD Gebze, Aydın'la devam

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:02

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Gebze Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurulunu önceki gün gerçekleştirdi.  Mevcut Başkan Sezer Nilgün Aydın dışında başka bir adayın olmadığı kongrede 28 kişi oy kullandı. ADD Gebze şube binasında gerçekleştirilen genel kurulda Sezer Nilgün Aydın güven tazeleyerek başkanlığa devam etti. Genel kurul hakkında kısa bir açıklamaya yapan Aydın, ‘’ Yolumuz uzun, umudumuz çok. Yol haritamız Nutuk, ışığımız sonsuz önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Karanlıkları aydınlatacağız. Dinlenmemek üzere yola çıktık, asla ve asla yorulmayacağız.’’ Açıklamalarında bulundu.

DİVAN KURULU

ADD Gebze Şube’sinin olağan genel kurulunda Divan Kurulu; Genel Kurul Divanında bulunan Divan Başkanı Bülent Metin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Nurcan Çınar, Türk Hava Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Meltem Toker’den oluştu.

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