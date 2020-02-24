ADD Gebze, Aydın’la devam

Atatürkçü Düşünce Derneği

(ADD) Gebze Şubesi Seçimli Olağan Genel Kurulunu önceki gün gerçekleştirdi. Mevcut Başkan

Sezer Nilgün Aydın

dışında başka bir adayın olmadığı kongrede 28 kişi oy kullandı.

ADD Gebze

şube binasında gerçekleştirilen genel kurulda Sezer Nilgün Aydın güven tazeleyerek başkanlığa devam etti. Genel kurul hakkında kısa bir açıklamaya yapan Aydın, ‘’ Yolumuz uzun, umudumuz çok. Yol haritamız Nutuk, ışığımız sonsuz önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Karanlıkları aydınlatacağız. Dinlenmemek üzere yola çıktık, asla ve asla yorulmayacağız.’’ Açıklamalarında bulundu.

DİVAN KURULU

ADD Gebze Şube’sinin olağan genel kurulunda Divan Kurulu; Genel Kurul Divanında bulunan Divan Başkanı Bülent Metin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Nurcan Çınar, Türk Hava Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Meltem Toker’den oluştu.