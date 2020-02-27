AGD Gebze’den Akdemir’e hayırlı olsun

“DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

AGD Gebze İlçe Başkanı Mehmet Coşkun, “Başkan Akdemire’e ithafen, TİS sürecinde Petrol İş Sendikasının göstermiş olduğu mücadeleden dolayı emekçinin her daim yanında olan bir hareketin temsilcileri olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi. AGD’nin çalışmalarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkan Akdemir, “ gençlerin milli ve manevi değerlerini kazanması için yıllardır mücadele eden siz değerli kardeşlerime şahsen çok teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiğince çalışmalara gençlerin ülkeye yararlı bireyler olmasına katkı sağlamak için destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.