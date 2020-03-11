banner462
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AĞRILILAR KADEF İLE GEBZE’de TOPLANDI

Geçtiğimiz haftalarda kurulan Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu(KADEF) ikincisini gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısını KADEF Başkanı Ömer Yıldırım öncülüğünde Gebze Ağrılılar Derneğinde yapıldı. Açılış konuşmasını Gebze Ağrılılar Dernek Başkanı Mehmet Tuğrul yaptığı toplantıya Kocaeli’nde bulunan tüm Ağrı Dernekleri eksiksiz katılım sağladılar.

AĞRILILAR KADEF İLE GEBZE'de TOPLANDI

11 Mart 2020 Çarşamba 14:39

 Dernek merkeziyle ilgili yapılan istişare sonucu Kocaeli merkezde Belsa Plaza ve İzmit Belediyesi karşısında bulunan iyi bir lokasyona sahip olan bir yerde Federasyon merkezini ve fiziki yapısını oluşturma kararı alındı. Federasyon Başkanı Ömer Yıldırım rutin toplantılarını aylık değil her hafta ayrı bir Dernekte hız kesmeden önemli kararlar alarak devam edeceğini söyledi.

BİZİM KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

            Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu(KADEF)  Başkanı Ömer Yıldırım: Kocaelinde yaşayan ve Türkiye’nin her yerinde bulunan Ağrılı hemşerilerimizin özlem duyduğu Federasyondan çok şey beklediğinin bilincinde olduklarını dile getirdi. Bu beklentinin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun altından başarıyla çıkabileceklerini belirti.

            Ekonomik özgürlüklerini kazanmamış toplumlar sosyal anlamda gelişim sağlayamazlar. Metropollerde yaşayan hemşerilerimiz sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda başarıyı yakalamışlardır. Hemşerilerimizin manevi destekleri bizler için önemlidir, ifadesini kullandı. KADEF Kocaeli ve hatta Türkiye’de yaptığı çalışmalarla örnek teşkil edecek bir kurumsal kimlik kazanacaktır. Yıldırım, bu kazanımlarında ekip ruhuyla olabiliceğini ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıyla çok ciddi projelere imza atacaklarına inancım tamdır, dedi.

TÜM DERNEKLERDEN TAM DESTEK

            Toplantıda Kocaelinde faaliyet gösteren tüm Ağrı Dernekleri Ömer YILDIRIM Başkanlığında KADEF’e tam destek vereceğini beyan etti. Herkes olumlu ve olumsuz düşüncelerini dile getirirken demokrasi çerçevesinde ortak akılla alınan kararlar gözden kaçınılmadı.Toplantıda dernek başkanları ve yönetim kurulu yöneticilerin samimi içten ve bir o kadar heyecanları gözden kaçmadı. Bir sonraki toplantının Başkanlığını Mahmut KOCABAY’ın yaptığı Dilovası Eleşkirtliler Derneği  yapılması kararı alındı.

TOPLANTIYA KATILAN AĞRI DERNEKLERİ

-Kocaeli -Kocaeli Körfez Ağlılar Derneği

-Hereke Kışladüzü Ağrılılar Derneği

-Dilovası Ağrılılar Derneği

-Körfez Ağrılılar Derneği

-Dilovası Taşlıçaylılar Derneği

-Dilovası Eleşkirtliler Derneği

-Gebze Ağrılılar Derneği

-Darıca Ağrılılar Derneği

-Çayırova Ağrılılar Derneği

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AğrıAğrılılarDilovasıKocaeliBaşkanGebzeDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Atatürk Anıtı Darıca sahile taşındı Atatürk Anıtı Darıca sahile taşındı
Başkan Şayir, KOMEK’li kadınları unutmadı Başkan Şayir, KOMEK’li kadınları unutmadı
İlçe başkanlarından ortak mesaj İlçe başkanlarından ortak mesaj
Far Liman’a BOTAŞ engeli mi? Far Liman’a BOTAŞ engeli mi?
Darıca’da Cumhur İttifakı buluşması! Darıca’da Cumhur İttifakı buluşması!
Büyükakın, Gebze Beyaz Kalpler proje alanını inceledi Büyükakın, Gebze Beyaz Kalpler proje alanını...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Atatürk Anıtı Darıca sahile taşındı
Metro çalışmaları nedeniyle kapatılan Darıca Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı, Darıca sahilde...

Haberi Oku