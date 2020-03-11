AĞRILILAR KADEF İLE GEBZE’de TOPLANDI

Dernek merkeziyle ilgili yapılan istişare sonucu Kocaeli merkezde Belsa Plaza ve İzmit Belediyesi karşısında bulunan iyi bir lokasyona sahip olan bir yerde Federasyon merkezini ve fiziki yapısını oluşturma kararı alındı. Federasyon Başkanı Ömer Yıldırım rutin toplantılarını aylık değil her hafta ayrı bir Dernekte hız kesmeden önemli kararlar alarak devam edeceğini söyledi.

BİZİM KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu(KADEF) Başkanı Ömer Yıldırım: Kocaelinde yaşayan ve Türkiye’nin her yerinde bulunan Ağrılı hemşerilerimizin özlem duyduğu Federasyondan çok şey beklediğinin bilincinde olduklarını dile getirdi. Bu beklentinin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu sorumluluğun altından başarıyla çıkabileceklerini belirti.

Ekonomik özgürlüklerini kazanmamış toplumlar sosyal anlamda gelişim sağlayamazlar. Metropollerde yaşayan hemşerilerimiz sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda başarıyı yakalamışlardır. Hemşerilerimizin manevi destekleri bizler için önemlidir, ifadesini kullandı. KADEF Kocaeli ve hatta Türkiye’de yaptığı çalışmalarla örnek teşkil edecek bir kurumsal kimlik kazanacaktır. Yıldırım, bu kazanımlarında ekip ruhuyla olabiliceğini ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıyla çok ciddi projelere imza atacaklarına inancım tamdır, dedi.

TÜM DERNEKLERDEN TAM DESTEK

Toplantıda Kocaelinde faaliyet gösteren tüm Ağrı Dernekleri Ömer YILDIRIM Başkanlığında KADEF’e tam destek vereceğini beyan etti. Herkes olumlu ve olumsuz düşüncelerini dile getirirken demokrasi çerçevesinde ortak akılla alınan kararlar gözden kaçınılmadı.Toplantıda dernek başkanları ve yönetim kurulu yöneticilerin samimi içten ve bir o kadar heyecanları gözden kaçmadı. Bir sonraki toplantının Başkanlığını Mahmut KOCABAY’ın yaptığı Dilovası Eleşkirtliler Derneği yapılması kararı alındı.

TOPLANTIYA KATILAN AĞRI DERNEKLERİ

-Kocaeli -Kocaeli Körfez Ağlılar Derneği

-Hereke Kışladüzü Ağrılılar Derneği

-Dilovası Ağrılılar Derneği

-Körfez Ağrılılar Derneği

-Dilovası Taşlıçaylılar Derneği

-Dilovası Eleşkirtliler Derneği

-Gebze Ağrılılar Derneği

-Darıca Ağrılılar Derneği

-Çayırova Ağrılılar Derneği



