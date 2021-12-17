AK Darıca'dan Esnaf Ve Hane Ziyaretleri!

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay İlçe yöneticileri ile Darıca'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.Darıca'nın çeşitli bölgelerinde bulunan esnafları işyerlerinden ziyaret eden Başkan Acay, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaflara hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen heyet; talep, öneri ve istekleri dinledi. Saha çalışmaları için sokakta olan, vatandaşların dertleriyle dertlenen, vatandaşların her zaman yanında olan Başkan Acay, daha sonra ilçe genelindeki farklı mahalleler de belirlenen program dahilinde evlere giderek hasta ve taziye ziyaretlerinde bulundu.