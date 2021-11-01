AK Dilovası’ndan gövde gösterisi

AK Parti Dilovası İlçe Teşkilatı önceki gün Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde 61. İlçe danışma toplantısı gerçekleşti. Adeta gövde gösterisi yapan AK Parti Dilovası salonu hıca hınç doldururken, toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, eski İl Başkanı Mahmut Civelek, İl yöneticileri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Çayırova İlçe Başkanı Servet Günay, Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir ve yönetimleri, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demirel, meclis üyeleri, Mahalle başkanları, STK Başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda partili katıldı.

DİVAN HEYETİ SEÇİLDİ

İlçe danışma toplantısı öncesi divan heyeti seçilirken, Divan Başkanlığına Av.Fevzi Karadaş, Divan üyeliğine ise Burçin Taşdemir, Yeter Bayram ve Ömer Erdoğan seçildi.

TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Divan heyeti seçimin ardından toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, “AK Parti bir dava hareketidir. Kurulduğu günden bugüne, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, hizmetin, vefa ve sadakatin adresi olmuştur. Çıktığımız bu yolda Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda taviz vermeden, yorulmadan, vazgeçmeden devam ediyoruz.

VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK

Dilovamızda da göreve geldiğimiz günden bu güne yağmur-çamur, gece gündüz demeden halkımıza hizmet etmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Dünyayı sarsan Covid-19 salgınında da durmdık. Vefa destek ekiplerimizle gıda ve hijyen paketlerimizi halkımıza ulaştırarak bu salgın sürecinde destek olmaya çalıştık. Yine bu olumsuz süreçte teşkilat çalışmalarımıza da aralıksız devam ettik. Vatandaşlarımızın her daim yanında olduk. Sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm üretmeye çalıştık. Aynı azim ve kararlılıkla elini sıkmadık, kalbine dokunmadık vatandaşımız kalmayacak şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

YÜKSELEN TÜRKİYE’NİN ÖNÜNÜ KESEMEYECEKSİNİZ!

Türkiye 2023 hedeflerine adım adım ilerlerken, görüyoruz ki ülkemizin ve Cumhurbaşkanımızın önünü kesmek isteyen itibarsızlaştırmak ve hedeflerimizden saptırmak için her türlü oyunu, kumpası ve ihaneti gerçekleştiriyorlar. Buradan tüm içerideki ve dışarıda ki hainlere, iş birlikçilere sesleniyorum; Ne yaparsanız yapın! Yükselen Türkiye’nin önünü kesemeyeceksiniz. Hedeflerimizde saptıramayacaksınız. Son nefesimize kadar liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, sorumluluğumuz çok.”dedi.

ARTUT SALONU COŞTURDU

Yıldırım’ın ardından Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir yaptıkları çalışmaları anlatırken Artut’un coşkulu konuşması salondakileri coştururken büyük alkış aldı.

2,5 YILDA 245 MİLYONLUK YATIRIM

Daha sonra kürsüye çıkan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmasında “2,5 yıl içinde ilçemize 245 milyonluk yatırım yaparak büyük bir katma değer sağladık. Biz bu yatırımı AK kadrolar ile birlikte sağladık. Belediye olarak bütçemiz oldukça kısıtlı iken, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve teşkilatlarımızın desteği ile bu hizmetleri ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Yine bu hizmetlerin gelmesinde en büyük desteği olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

YÜKSELEN ŞEHİR DİLOVASI

Göreve gelirken bu güçlü ailenin bir ferdi olarak hedefimizi yüksek tutarak “Yükselen Şehir Dilovası” sloganımız doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Teşkilatlarımızla, halkımızla bir bütün olarak İlçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Biz bu hizmetleri yaparken birçok iftiralara maruz kaldık. Ancak yolumuzdan hiç sapmadık. İftiralara aldırmadık ve çalışmaya devam ettik. İlçe Teşkilatımızla birlikte, Cumhur İttifakının kadroları ile biz buradayız ve yolumuza devam ediyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan ilçemize 150 dönüm yer kazandırdık. Belde liman ile girdiğimiz mücadelede ilçemize yaklaşık 60 dönüm yer kazandırdık. Biz hiç arsa satmadık. İlçemizin geleceği için halkımızın geleceği için yılmadan, yorulmadan, dedikodulara kulak asmadan, iftiralara bakmadan elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”dedi.

KAVALA, SOROS’UN TÜRKİYE TEMSİLCİSİDİR

Başkan Şayir’in ardından konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Dilovası’na yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan hizmetleri slayt gösterisi şeklinde tek tek anlatarak şuana kadar 34 projenin hayat bulduğunu ve bunun 148 milyon liralık bir bütçeye yapıldığını belirterek, yapımı devan eden projelerin 57 milyon civarında olduğunu ve toplamda 85 projenin maliyetinin 205 milyon lira olduğunu belirtti. Hastane yolunun yakında ihaleye çıkacağını belirterek 40 milyonluk bir yatırım olacağını söyledi. Projelerin ardından gündeme dair konuşmasına devam eden Büyükakın “Dünyanın her yerinden organize olmuş bir şekilde üzerimize geliyorlar. Geçmişte ekonomik baskıların nasıl yapıldığını çok iyi biliyoruz. Soros’un ülkeler arasında uyguladığı ekonomik oyunları ile ülkeler üzerinde büyük baskılar oluşturmaktadır. Gürcistan da turuncu devrimi, Afrika da arap baharı organizasyonu yöneten ve bunun gibi birçok oyunları düzenleyen enteresan bir adam. Onun da Türkiye’de ki temsilcisi Osman Kavala’dır. Şimdi Kavala üzerinden bizim üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Ülkemizde ekonomik kuşkular yaratmaya çalışıyorlar. Döviz kurları üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sürekli gündem de ekonomide ciddi sorun varmış gibi göstererek ülkemiz ekonomisi üzerinde oyunlar oynama çalışıyorlar. Bu oyunlar ile ülkemizde üretimin durdurulması ve işsizliğin artması sağlanmak isteniyor. İnsanlara korku salarak, endişelendirerek ekonomimizi kötü göstermeye çalışıyorlar.

CUMHURBAŞKANIMIZA GÜVENİYORUZ

Ancak şunu bilmeliyiz ki Dünya da ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi birçok olumsuzluklar yaşanırken, dünyada işsizlik artarken, sadece Türkiye’de yaşanıyormuş gibi göstererek ülkemiz üzerinde kuşku yaratmaya çalışmaları bunun göstergesidir. Bizim iç talebimiz bize yeter. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Bunlar sadece felaket tellallığı yapıyorlar. Ekonomi çöksün bizde Türkiye’ye çökelim diye hesap yapıyorlar. Biz sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Onların ne yapmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Allah’ın izni ile bu sıkıntıları hep birlikte aşacağız.”dedi.

HAİNLER YİNE HÜSRANA UĞRAYACAKTIR

Büyükakın’ın ardından konuşan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ise yaptığı konuşmasında “Cumhuriyetimizin 98. Yılını kutladığımız bu günlerde 100. Yıla doğru emin adımlarla giderken ülkemiz üzerinde kurulan baskıları hep birlikte görüyoruz. Anadolu’nun kahraman milleti olarak geçmişten bu yana oynanan oyunları ve bu oyunları bozan destansı kahramanlıklarımızı hep birlikte hatırlayalım. Hepsini rahmetle anıyoruz. Biz “Ya istiklal ya ölüm” diyen bir ecdadın torunlarıyız. Biz bu oyunları bozmaya yeni destanlar yazmaya her zaman hazırız. İçimizde ki hainler dün de aramızda vardılar bugün de varlar. Ancak bu milletin gücüne inanmayan hainler yarında hüsrana uğrayacaklardır. Milletimize sürekli kaos ortamı hazırlamak isteyen bu hainler bu muhalefetin karşısında her zaman durmaya kararlıyız. Sorumluluğumuz çok büyük Ülkemizi ekonomik bir güç haline getirme hayalimiz var. Milletin iradesi ile halkımızın desteği ile hedeflerimizden şaşmayacağız.”dedi.

SİLKELENİP YENİDEN AYAĞA KALKACAĞIZ

Programda son olarak konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise “2023 seçimlerine doğru yol aldığımız bu günlerde davamıza kişisel beklentilerimizi değil, sen ben ilişkilerini değil, milletimizin, vatanımızın menfaatlerini dikkate alalım. Teşkilat çalışmalarımızı önemseyelim. Ülkemizin memleketin bölünmesi için hayaller kuran ve senaryolar kuranların karşısında dik durmak için hep birlikte büyük gayretler göstereceğiz. Küskünlükleri bir kenara bırakarak kol kola girerek birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Fitne ve faset yapmak isteyenlerin tuzaklarına düşmemek için kenetleneceğiz. 2023 seçimleri çok zor, seçimler bu sefer kritik, AK Parti dağılıyor diyenlerin söylemleri altında kalmayacağız. Bize inancımızı ve güvenimizi kaybetmemizi sağlamak istiyorlar. Sistematik olarak çalışıyorlar. Silkeleneceğiz. Yeniden ayağa kalkacağız. Bizim liderimize, inancımıza, vatanımıza güvenimiz tamdır. Bunların tuzağına düşmeyeceğiz. Tam bağımsız bir Türkiye yolunda yolumuza inançla yürüyoruz.

BİZE BOYUNDURUK VURMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ

Bize boyunduruk takmak isteyenlere fırsat vermiyoruz. Başka ülkelerin dayatmalarına direniyoruz. Muhalefet ne yapıyor. Bir ihanet içersindeler. 10 Ülkenin büyükelçisi, kızıl Soros’un uşağı için bunu serbest bırakın diyerek ültimatom veriyor. Muhalefetin sesi çıkmıyor. Aksine hükümeti suçluyorlar. Ekonomimiz çöker diyorlar. Sanki her şey ekonomiyle bitiyor. Bağımsızlığımız, kişiliğimiz, millet olarak kimliğimiz hiç önemli değil onlar için, bölünmez bütünlüğümüz önemli değil onlar için, bir parmak sallayıp hadi oradan bu ülke bizim diyemiyorlar.

KILIÇTAROĞLU, HDP’YE DİYET ÖDEDİ

En son teskere olayında HDP’ye diyet ödeyen CHP ve Kılıçtaroğlu, sınır namustu diyen Kılıçtaroğlu, PKK’nın uzantısı HDP’ye diyetini ödedi. Teskere de hayır çıksaydı Suriye’den ve Irak’tan askerlerimizi geri çekmek zorunda kalacak ve sınırlarımızı PKK’ya teslim edecektik. Hani sınır namustu. Nerde vatan ve millet sevdası. Tüm bunlar gözümüzün önünde yaşanırken biz teşkilatlar olarak sessiz mi kalacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bu yolda yalnız mı bırakacağız. Aksine daha çok çalışacağız. Tüm bu yaşananları halkımıza tek tek anlatacağız. Hepimiz bu memlekete sevdalıyız. Bu uğurda büyük fedakarlık yaparak birlik ve beraberlik içersinde pişman olmamak adına çok çalışacağız. Unutmayın ki biz gücümüzü milletten alıyoruz.”dedi.

Konuşmaların ardından toplantı dilek ve temenniler bölümü ile devam etti.





