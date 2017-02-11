Ak Kadınlar: 'Kararımız Evet'

BİZ 15 TEMMUZ’DA EVET DEDİK



Eğitim programında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Evet sevda dedik düştük yollara, çıktık tanklara, sevda dedik ölümü vatan uğruna hiçe saydık. 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmayacağız. Şimdi daha güçlü bir sesle sevda diyoruz. Güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Azmimiz kırılmaz kederle yasla. Ölümden korkmayız asla. 15 Temmuz’da vatanımız için sokağa çıktık. 7 düvel bir araya gelse yola devam edeceğiz dedik. O geceyi elif gibi dimdik geçirdik. Aslında o akşam hep birlikte büyük Türkiye için evet dedik. 29 gece vatan nöbeti tuttuk” dedi.

KAPI KAPI GEZECEĞİZ



AK Parti olarak birçok yeniliğe imza attık diyen İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz, “Şimdi de Cumhurbaşkanlığı sistemini ülkemize kazandırıyoruz. Bu sistemde yine AK Kadınların emeği olacak. Şerife bacılar, nene hatunlar yine sokağa çıkacak. Ak kadınlar daha istikrarlı bir Türkiye için kapı kapı gezecek. Yatırımlar yapılırken bu teşkilat partimize güç verdi. Bugün yine sokağa çıkma zamanı. İstikbal ve istikrar için çalışma zamanı. Çocuklarımız için koşma zamanı. Ak kadınlar olarak girilmedik sokak bırakmayacağız. Bu halk oylamasını vatandaşlarımıza en iyi şekilde anlatacağız. Daha demokratik bir Türkiye için herkesi evet demeye davet edeceğiz” açıklamasında bulundu.

EĞİTİMLER SÜRECEK



İl Kadın Kolları Başkanı Yılmaz’ın ardından söz alan İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Bu partiye 2001 yılında başladığım zamandan bugüne kadar geçen sürede birçok kademede görev yaptım. Bu sürede kadın kollarımızın her zaman desteğini ve fedakarlığını gördüm. Kadın kollarında çalışmak kolay değildir, bazen evini ihmal etmeyi gerektirir. Bizim kadınlarımız partisi ve ülkesi için ellerinden geleni yaptılar. 16 Nisan’da yapılacak halk oylamasına daha uzun bir süre var. İstedik ki eğitimle alakalı teşkilatlarımızı bilinçlendirelim. Şubat ayının sonuna kadar eğitimler sürecek” ifadelerini kullandı.

CHP’YE VE DİĞERLERİNE CEVABI VERİLECEK



7 Haziran seçimlerinde içerikle ilgili istişarelerde bulunamadıklarını ve bunun bedelini aldıkları sonuçlarla ödediklerini söyleyen Ceyhan, “Vekillerimizin fedakarca 340 ortalama ile çıkarmış olduğu anayasa paketimizi istişare etmek anlamında toplandık. Buradaki eğitimin ardından arkadaşlarımız CHP, onun yandaşı olan HDP ve diğer marjinallerin söylemlerine hak ettikleri gibi cevap verecektir. Bu eğitimleri bu yüzden çok önemsiyoruz. Genç seçmenlerimizin sandığa yazdırılması çok önemli. Seçim günü sandığa sahip çıkmak çok önemli. Tek bir evet oyunu dahi zayi etmeyeceğiz. Biz seçimin seferinden sorumluyuz. Cenab-ı haktan zaferi isteyeceğiz. Milletimiz için hep beraber evet diyeceğiz. Ve bunu Türkiye’ye de dedirteceğiz diye düşünüyorum” dedi.

DURMAYA ZAMAN YOK



İl Başkanı Ceyhan’ın ardından konuşan Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Bu coşku hiç bitmiyor. Her defasında aynı heyecanı, aynı aşkı görüyorum. Bu artarak devam ediyor. Kadın kolları hazır. Her zaman hazır olduğu gibi. Bu toplantılar bizlere taze bir azim kazandıracaktır. Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir heyecan duyuyorum. Sizlerin desteği ile yürümeye devam ediyorum. Milletimiz çok asil ve büyük bir millet. 15 Temmuz’da yaşadıklarımızı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. FETÖ ile mücadelemiz en önemli mücadelelerimizden birisi. Darbe görünümlü işgal girişimini unutmamız söz konusu olamaz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tehlikenin henüz geçmediğinin bilincindeyiz. Bize ağır bir sorumluluk düşüyor. Durmaya, rehavete kapılmaya zaman yok” diye konuştu.

KARARIMIZ EVET, EVET, EVET



Güçlü bir Türkiye için biz üzerimize düşeni yaptık yapmaya devam edeceğiz diyen Katırcıoğlu, “Genel merkezimizden işaret aldığımız anda bu değişime evet diyeceğiz. Kararımız evet. Bu Cumhurbaşkanlığı sistemi neden? Ülkemizi saran, eskimiş kanunlardan kurtulmak için halk oylamasında ülkemizin ilerlemesi önündeki takozları tek tek kaldıracağız. Kadın kollarımız yine mührünü çalışmalarıyla vuracaktır. Türkiye’yi bölmek isteyenlere bir dur diyeceğiz. Şer odaklarını bu memleketten kazımak için, güçler ayrımını gerçek demokrasi için kurmak için, iki başlılığı bitirmek için, milli bir siyaset zeminini sağlamlaştırmak için, 7 milyon gencimize güvendiğimizi göstermek için, Cumhurbaşkanımız ve dik duruşlu siyaseti için, evet, evet, evet diyeceğiz” dedi.