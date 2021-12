AK PARTİ DARICA’DA COŞKULU DANIŞMA!

Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av.Ufuk Acay ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleşen 52.Darıca Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi’ne AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, MKYK yedek üyesi Davut Coşkun Şiviloğlu, ilçe başkanları, çok sayıda ana kademe, kadın ve gençlik il ve ilçe yöneticisi, mahalle başkanları ile partililer katıldı.





ÇOK GENİŞ KATILIM

Danışma meclisi aynı zamanda partinin üst düzey kademelerinde görev almış pek çok ismi de bir araya getirdi. Bu isimler arasında önceki dönem milletvekillerinden Mehmet Ali Okur, önceki dönem il başkanları Mahmut Civelek, Şemsettin Ceyhan, önceki dönem belediye başkanı Şükrü Karabacak, önceki dönem ilçe başkanlarından Orhan Pala ve kurucu belde başkanı Ömer Demirtürk de vardı.





ACAY“BÜYÜK BİR DAVANIN NEFERLERİYİZ”

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve divan heyeti seçiminden sonra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Av.Ufuk Acay selamlama konuşması yaptı. Acay yaptığı açıklamada, ”Partimizin kuruluşundan yaklaşık 20 yıllık sürede Darıca Teşkilatlarını kuran ve bugünlere getiren büyün dava arkadaşlarımı bugün burada. İnşallah bundan sonrada daha güçlü müreffeh bir Türkiye için aynı aşk, heyecan ve coşkuyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Her zaman her platformda söylüyoruz. AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Sizler de bir partinin temsilcileri değilsiniz. Bizler büyük bir davanın neferleriyiz. Bu vesileyle yükümüzün ve sorumluluğumuzun ne kadar ağır olduğunun farkındayız. Bu partide görev alan hangi makamda hangi pozisyonda olursa olsun, görev alan tüm arkadaşlarımız ile aynı şuurda ”dedi.





1 YILDA 4 BİN YENİ ÜYE

“Yaklaşık 1 yıl önce kongremizden sonra oluşturulan yönetim kurulu olarak çalışmalarımıza İlçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız haftalık rutin toplantılarımızı sürdürüyoruz ”diyen Acay,”Aynı şekilde mahalle ana kademe ve mahalle gençlik kollarımız da her hafta toplantılarını icra ediyor. Bunun yanı sıra meclis üyelerimizle, meclis toplantılarımızı yapıyoruz. Diğer yandan sivil toplum kuruluşlarımızla sık sık bir araya gelerek istişareler ediyor, vatandaşlarımızın mutlu ve acı günlerinde yanlarında olmaya onlarla, gönül bağımızı kurmaya gayret ediyoruz. Her an seçim olacakmış gibi sandık çalışmalarımızı mahalle, mahalle sürdürüyor, sandık başkanlarımız ve yönetimlerimizle istişareler yapmaya gayret sarf ediyoruz. Bunun yanı sıra 1 yıllık sürede 4 bine yakın üye yaparak partimizin üye sayısında katkı sunduk ”şeklinde konuştu.





“EL ELE KOL KOLA KAPI KAPI GEZECEĞİZ”

Darıca’da birlik içerisinde her daim sahada olacaklarının vurgusunu yapan İlçe Başkanı Ufuk Acay,”AK Parti Darıca Teşkilatları Belediye Başkanıyla, Kadın ve gençlik kollarıyla, mahalle başkanlarıyla, Cumhur ittifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ve tüm dava arkadaşlarımızla beraber el ele, kol kola, kapı kapı gezerek insanlarımıza oluşturulan kara propagandaları inşallah anlatacağız. Hattı teşkilat yoktur, sathı teşkilat vardır ve bu sathı bütün Darıca’dır diyeceğiz ”diye konuştu.





“ALGI OPERAYONLARININ ÖNÜNDE DURACAĞIZ”





“Enerjimizi, heyecanımızı kısır tartışmalarla milletimizi ve teşkilatlarımızı karamsarlığa sokmak isteyenlerin dezenformasyonlarıyla uğraşmayacağız ”ifadelerini kullanan Başkan Acay,”Teşkilatımızı daha iletiye götürmek için aynı şekilde belediyemizin vatandaşımıza hizmetini daha üst seviyeye çıkarmak adına algı operasyonlarının önünde duracağız inşallah. Heyecanımız, aşkımız tek yürek için çarpacak ”dedi.













BÜYÜKAKIN’A BÜYÜK ALKIŞ!

Danışma Meclisi’nde daha sonra kürsüye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Murat Yılmaz ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç geldi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın icraatlarını aktaran konuşmasından sonra söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a salondan büyük alkış geldi, konuşması tezahüratlarla kesildi.





ELLİBEŞ’TEN DARICA’YA TEŞEKKÜR!

Soru-cevap kısmına geçilmeden önce son konuşmayı yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli teşkilatlarının hiç durmadan çalıştığını belirterek şunları söyledi: “Mahalle başkanlarımızla, meclis üyelerimizle ayrı ayrı toplantılar yaptık. Mahalle yönetimlerimizin hepsini ilçe ilçe dolaşıp, eş zamanlı toplantılar gerçekleştirdik. Her gün hiç durmadan sürekli ilçelerimizde, vatandaşlarımızla bir araya gelip, sorun ve önerilerini dinliyoruz. Bugün Darıca da fırtına demeden, yağmur demeden bu salonu tıka basa doldurmuş durumda. Herkese teşekkür ediyorum ”dedi.