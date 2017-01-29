AK Parti Gebze SKM’yi tanıttı!

15 ŞUBAT’TA SAHAYA İNECEĞİZ

Toplantıda açıklamalarda bulunan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, “Sayın Cumhurbaşkanı imzaladıktan sonra Nisan’ın ilk yarısında muhtemelen referanduma gideceğiz. Biz her zaman teşkilatları seçime hazırdır. Gebze teşkilatları bu anlamda üzerine düşeni hep yerine getirmiştir. Tüm sandık görevlileri çalışmaları tamamlanmış, eğitimleri de başlamıştır. 1 Şubat’tan itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. 15 Şubat’tan itibaren referandum için sahaya çıkacağız. Biz bir teklifi hazırladık. Halkımızın takdirine sunacağız. Bunu halkımız isteyecek” dedi.

%71 HEDEFİMİZ VAR

Gebze’nin referandum hedefinin %71 olduğunu söyleyen AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, “Her seçimde neler yaptığımızı biliyoruz. İl Başkanlığımızla da sık sık istişare yapıyoruz. Güzel bir referandum çalışması yapıp Gebze’de en yüksek ‘evet’ oyunu almak için seferber olacağız. Bize verilen hedef %71. Gebze olarak bu hedefin de üstüne çıkmak istiyoruz. %60 oy alan bir Gebze teşkilatı bu hedefinde üstüne çıkacaktır” dedi.

ARTIK HÜKÜMET KRİZİ OLMAYACAK

İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt yaptığı konuşmada, “Bizler Kocaeli teşkilatları olarak Türkiye’nin en iyi teşkilatlarından birisiyiz. Bizler SKM’yi oluşturduk ve ilçelerde de SKM’lerin kurulması talimatını verdik. Biz yarın seçime gidecekmiş gibi seçime hazır durumda bekliyorduk. 7 Haziran’dan sonra yaşanmasını istemediğimiz birçok şeyi yaşadık. Bugün de mecliste bir anayasa paketi açıklandı. Bunu halkın iradesine sunacağız. Biz bunu her zaman söyledik. Koalisyonlardan bu ülke hep kötü sonuçlar çıktı. Bu paketin en önemli değeri artık hükümet krizi olmayacak” dedi.

SKM YÖNETCİLERİ

AK Parti Gebze’yi Nisan Ayı’nda referanduma götürecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi yöneticileri şu isimlerden oluşuyor; Nuri Kaya (Başkan), Mustafa Yıldıztekin, Murat Yelek, Muhammet Bıyık, Selim Malkoç, Ufuk Ekinci, İrfan İrtegün, Hanife Aydın, Selçuk Özler, Yurdanur Tohum.