AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya

AK Parti Gebze 6. Olağan kongresi Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirildi. Kongreye Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca, Çayırova ve Dilovası Belediye Başkanları ile ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıda ilçe başkanı Recep Kaya seçilirken, yeni yönetim kurulu belirlendi. Mevcut başkan İrfan Ayar yaptığı konuşmada, “20 Temmuz 2002’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk mitingini yaptı. O gün nasip oldu bizde o meydandaydık. Gurur duyduk, ağladık. Böyle bir lider nasip oldu. O gün bugündür bir amele gibi AK Parti’ye çalışıyorum. Hiçbir zaman görev istemedim. Görev verildiği zamanda üstlendik” diyerek partililere veda etti. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yaptığı konuşmada, “Eski yeni yok. İrfan ağabeyime ve yönetimine teşekkür ediyorum. Yunanistan’a sesleniyorum. Bak Yunanistan hoşgörü içinde yaşadık. Gazına gelme. AK Parti’nin kahraman gençleri seni Akdeniz’de boğar. Bu oyuna gelme” dedi.





ELLİBEŞ: “GEBZE TEŞKİLATLARININ YERİ AYRIDIR”

İl Başkanı Mehmet Ellibeş yaptığı konuşmada, “Gebze Teşkilatlarının yeri de çok ayrıdır. Gebze girdiğimiz her seçimde ortalamanın üstünde oy alarak partimize ve liderimize destek vermiştir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise yaptığı konuşmada, “Bu parti 2001 yılından beri liderinin arkasında millet durdukça ayakta kalmış. İnşallah bu millet genel başkanını hiç unutmayacaktır. AK Parti Türkiye’nin kaderini değiştirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi’yle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ittifak yaptık. Beraber bu ülkenin yükünü yürütmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



YENİ YÖNETİM KURULU

Recep Kaya (Başkan), Nevzat Gülmen, Vahdettin Duran, Mehmet Başaran, Raif Öztürk, Emrullah Bilgin, Esra Göncü, Nurcan Kavran, Faruk Cihad Gevher, Fikri Ünver, Enes Yaylak, Musa Yıldız, Mehmet Gökhan Abanoz, Mustafa Ateş, Behzat Dege, Vedat Gülcan, Fuat Han, Mehmet Ceylan, Muhammet Bıyık, Mustafa Önal, Mustafa Enes Koçer, Bülent Töngel, Sevim Kömürcü, Selim Malkoç, Salih Aksu, Fazilet Eda Durak, Ergün Kahraman, Birnaz Sağlam, E. Merve Öztürk Alpdoğan, Mücahit Emre Yazar.



http://www.gebzegazetesi.com/ olarak kongreden yapılan canlı yayınları linklere tıklayarak izleyebilirsiniz https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/328524831810316/ https://www.facebook.com/gebzeningazetesi https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/707154850142096/