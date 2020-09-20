AK Parti Gebze'de başkan; Recep Kaya

ELLİBEŞ: “GEBZE TEŞKİLATLARININ YERİ AYRIDIR”
İl Başkanı Mehmet Ellibeş yaptığı konuşmada, “Gebze Teşkilatlarının yeri de çok ayrıdır. Gebze girdiğimiz her seçimde ortalamanın üstünde oy alarak partimize ve liderimize destek vermiştir” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise yaptığı konuşmada, “Bu parti 2001 yılından beri liderinin arkasında millet durdukça ayakta kalmış. İnşallah bu millet genel başkanını hiç unutmayacaktır. AK Parti Türkiye’nin kaderini değiştirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi’yle son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ittifak yaptık. Beraber bu ülkenin yükünü yürütmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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