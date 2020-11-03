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AK Parti Kocaeli 7.Olağan İl Kongresi'ne Doğru

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, pazar günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek 7. Olağan İl Kongresi öncesinde, son yönetim kurulu toplantısını yaptı.

AK Parti Kocaeli 7.Olağan İl Kongresi'ne Doğru

03 Kasım 2020 Salı 13:43

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş:
-"AK Parti için her kongre bir yenilenme dönemi anlamına gelir"

KOTO Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda konuşan Ellibeş, İzmir’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

-"Yüreğimiz İzmir’de atıyor"

Ellibeş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayanlar olarak depremi ve getirdiği acıları çok iyi bildiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Tüm Türkiye gibi günlerdir yüreğimiz İzmir’de atıyor. 3 yaşındaki Elif kızımızın 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılması gibi bizleri hayata bağlayan, umut olan gelişmeler de yaşanıyor. Arama kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmalarına şükran borçluyuz. Kocaeli olarak depremin ilk anından itibaren bölgedeyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimiz İzmir’e ilk yardıma koşan ekipler oldu. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde devletimiz İzmir’deki vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Bizler de sonuna kadar destek olmayı sürdüreceğiz." 

-"AK Parti için her kongre bir yenilenme dönemi anlamına gelir"-

Ellibeş, 7. Olağan İl Kongresine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongreye katılacak olmasının kendileri için ayrı bir onur olduğuna işaret ederek, "AK Parti için her kongre bir yenilenme dönemi anlamına gelir. Biz bu göreve başladığımız noktadayız. Verilen görevi en iyi şekilde yapmak için yine yollara düşeceğiz. İyi ki tanımışım dediğim siz kıymetli dava arkadaşlarıma minnettarım. Yolumuz bahtımız açık olsun. Her veda bir son değildir. Dostluğumuz, kardeşliğimiz en önemlisi de dava arkadaşlığımız devam edecek. Beraber yine kol kola olacağız." ifadesini kullandı.

Ellibeş, konuşmasının ardından yönetim kurulu üyelerine tek tek üzerinde, "Değerli dava arkadaşım, AK Parti çatısı altında birlikte görev yapmaktan büyük onur duydum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle kökü mazide olan bu aydınlık davanın her zaman bir neferi olarak, bugüne kadar yapmış olduğunuz hizmetlere teşekkür eder, ömrünüzün sağlık, mutluluk ve esenlikler içinde geçmesini dilerim." yazılı plaket takdim etti.



AA
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