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AK Parti Kocaeli'den birlik pozu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen anayasa değişikliği teklifi oylamasından fotoğraf paylaşımında bulundu.

AK Parti Kocaeli'den birlik pozu

22 Ocak 2017 Pazar 12:14


Çakır Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği fotoğraf paylaşımında, " Kocaeli milletvekilleri olarak anayasa değişiklik teklifinin geneli ile ilgili oy kullanma anı hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Fotoğrafta Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yanı sıra Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Cemil Yaman ve Sami Çakır yer aldı.TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.

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AK Parti Kocaeliden Birlik Pozu
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