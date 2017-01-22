AK Parti Kocaeli'den birlik pozu

Çakır Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği fotoğraf paylaşımında, " Kocaeli milletvekilleri olarak anayasa değişiklik teklifinin geneli ile ilgili oy kullanma anı hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Fotoğrafta Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yanı sıra Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Cemil Yaman ve Sami Çakır yer aldı.TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifi 339 oyla kabul edilerek yasalaştı. AK Parti'nin 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 339 oyla kabul edilerek yasalaştı.